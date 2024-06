Camila Cabello divulga tracklist do álbum ‘C, XOXO’ Na última quarta-feira (12), a cantora Camila Cabello liberou a tracklist de seu novo álvum C, XOXO nas redes sociais. Entre as 14 músicas, estão os singles lançados anteriormente e colaborações com outros artistas. Drake está em duas faixas: HOT UPTOWN e UUUGLY. Outra canção do projeto que traz parceria é DADE COUNTY DREAMING, com […]

