Atriz Ilva Niño morre aos 90 anos A atriz Ilva Niño, que interpretou a Mina da novela Roque Santeiro, morreu no Rio de Janeiro na última quarta-feira (12), aos 90 anos. “O Hospital Quali Ipanema confirma com pesar o falecimento da paciente Ilva Niño Mendonça, no dia 12 de junho de 2024, em decorrência de complicações respiratórias, digestivas e renais, culminando com […]

