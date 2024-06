‘Arraiá da Pocah’ terá convidados especiais em São Paulo No próximo dia 15 de junho, a cantora Pocah traz a segunda edição do Arraiá da Pocah a São Paulo com convidados especiais, como Duda Beat, MC G15 e MC Soffia. “Eu criei o Arraiá justamente para poder celebrar do meu jeitinho. Vai ser um arraiá tradicional, mas, obviamente, vai ter muito funk para a galera […]

Home

Gente

Parceiros

TMJ Brasil

‘Arraiá da Pocah’ terá convidados especiais em São Paulo