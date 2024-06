Site diz que Taylor Swift não está em ‘Deadpool & Wolverine’ Na última segunda-feira (10), o site Entertainment Weekly revelou que a cantora Taylor Swift não participará do filme Deadpool & Wolverine. “Desculpa, swifties! Taylor Swift não deslumbrará a tela em ‘Deadpool & Wolverine’. A popstar por trás de álbuns como ‘The Tortured Poets Department’ e ‘folklore’ não está no filme, Entertainment Weekly descobriu com exclusividade”, […]

Home

Gente

Parceiros

TMJ Brasil

Site diz que Taylor Swift não está em ‘Deadpool & Wolverine’