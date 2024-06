Netflix libera teaser da segunda temporada de ‘Arcane’ Na última terça-feira (11), a Netflix liberou o teaser inédito da segunda temporada de Arcane, animação inspirada no videogame League of Legends. Criada por Christian Linke e Alex Yee, a série acompanha duas irmãs órfãs, Vi e Powder, em meio ao conflito entre as cidades de Piltover e Zaun. Vale lembrar que a segunda temporada […]

