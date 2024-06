Homem é multado por “voyeurismo” em show de Taylor Swift Um homem de 64 anos foi multado com a acusação de voyeurismo durante um dos shows de Taylor Swift em Edimburgo, na Escócia. De acordo com a Sky News, a polícia confirmou que uma prisão foi feita no estádio durante as três datas. O incidente aconteceu durante o show do último sábado, 8 de junho. […]

