Documentário de tour de Lil Nas X estreia no Brasil em julho O documentário Lil Nas X: Long Live Montero, sobre o rapper Lil Nas X, ganhou data de estreia no Brasil. De acordo a Universal Pictures, a produção estará disponível no streaming no dia 4 de julho. O longa foi dirigido por Carlos López Estrada e Zac Manuel. Vale lembrar que o filme registrou a turnê do artista entre […]

