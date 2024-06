Mayra Dugaich Billie Eilish canta ‘The Greatest’ pela primeira vez na TV

Na última segunda-feira (10), a cantora Billie Eilish participou do programa The Late Show with Stephen Colbert e cantou faixas de seu novo álbum.

As músicas escolhidas foram Lunch, com destaque para The Greatest , que ganhou a primeira apresentação na TV.

Vale lembrar que o álbum Hit Me Hard and Soft conseguiu 72,7 milhões de streams em suas primeiras 24 horas no Spotify e ultrapassou os anteriores.

Todas as dez faixas do novo disco figuraram na playlist Top 50 Global.

Assista: