Taylor Swift poderia participar de ‘Deadpool & Wolverine’ Na última segunda-feira (10), a Marvel divulgou um novo pôster do filme Deadpool & Wolverine e chamou a atenção com um acessório usado pelos heróis. As pulseiras da amizade, item compartilhado por fãs de Taylor Swift nos shows da The Eras Tour poderia indicar uma participação da cantora no longa. A estreia do filme está […]

