David Bowie se disfarçava para não ser reconhecido nas ruas No último domingo (9), o relações públicas Alan Edwards revelou como David Bowie fazia para sair em público e não ser reconhecido. De acordo com o site NME, ele contou a tática em seu novo livro de memórias, I Was There: Dispatches from a Life in Rock and Roll. “Ele [Bowie] me contou que seu […]

Home

Gente

Parceiros

TMJ Brasil

David Bowie se disfarçava para não ser reconhecido nas ruas