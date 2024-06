Mayra Dugaich Ana Castela exibe casa e fala sobre namoro com Gustavo Mioto

No último domingo (9), o Programa da Eliana , no SBT, exibiu a visita da apresentadora na casa de Ana Castela , localizada em Londrina, no Paraná.

Ana mostrou suas coleções de botas, chapéus e bonecas Barbie, ainda, respondeu às perguntas de Eliana, além de passearem pelo rancho da cantora.

“Eu moro com meus pais, mas eu vou ter uma casa só para mim no final do ano ”, revelou.

“Ele é muito ciumento, eu não sou nada, sou zero. Eu brinco apenas, mas ele é muito mais ciumento” , disse sobre Gustavo Mioto.

“A forma que ele me trata. Quando eu estou triste, ele faz de tudo para me animar. Quando eu estou na casa dele e eu saio, eu deixo uma carta na cama para ele ver. São os mínimos detalhes que eu amo em nosso relacionamento”, finalizou.