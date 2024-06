Mayra Dugaich Sony Music pode pagar US$ 1 bilhão por catálogo musical do Queen

A gravadora Sony Music está em negociações para comprar o catálogo musical do Queen , que inclui sucessos como Bohemian Rhapsody , Radio Ga Ga e Another One Bites The Dust .

De acordo com a Bloomberg, a Sony está trabalhando com outro investidor nessa transação, que pode chegar no valor de um bilhão de dólares.

O acordo vai englobar toda a propriedade intelectual relacionada ao grupo, incluindo os direitos de logotipos, videoclipes, mercadorias, publicação e outras oportunidades de negócios.

Ainda segundo a publicação, a Universal Music também estaria envolvida, devido ao relacionamento de longa data com a banda, que assinou com a gravadora britânica EMI em 1972 e permaneceu com a empresa depois que ela foi adquirida pela Universal em 2011.

Vale destacar que se o Queen vender seu catálogo por um bilhão de dólares, será o maior negócio do tipo no universo da música, superando os 500 milhões de dólares que a Sony pagou em 2021 para adquirir as publicações de Bruce Springsteen.

O Queen possui mais de 52 milhões de ouvintes mensais no Spotify.