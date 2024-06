Netflix anuncia filme sobre Plankton, do Bob Esponja, em 2025 Na última quinta-feira (6), a Netflix anunciou o filme solo do personagem Plankton, da animação Bob Esponja. “Plankton: The Movie é o novo filme solo do Plankton. Estreia em 2025“, disse a publicação. “O mundo de Plankton vira de cabeça para baixo quando seu plano de dominação mundial é frustrado”, afirma a sinopse. Vale lembrar […]

