Mayra Dugaich Globo libera teaser de ‘Mania de Você’ com Adriana Esteves

Na última quarta-feira (5), a TV Globo liberou nas redes sociais o teaser da novela Mania de Você , escrita por João Emanuel Carneiro .

No elenco estão Adriana Esteves, Chay Suede, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Gabz, Alanis Guillen, Rodrigo Lombardi, Bruno Montaleone, entre outros.

““Mania de Você” parte da amizade entre Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), duas mulheres que nasceram no mesmo dia e se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário. Uma jornada que as inclui num quarteto amoroso com Mavi (Chay Suede) e Rudá (Nicolas Prattes) e que será dividida entre a cumplicidade e a rivalidade, impactada por uma série de circunstâncias, como o segredo em torno de um assassinato. Como pano de fundo, o universo da gastronomia e o cenário da natureza paradisíaca de Angra dos Reis”, diz a sinopse.

Vale lembrar que Mania de Você é a próxima novela das 21 horas e estreia em setembro.

Vale destacar que João Emanuel Carneiro também escreveu os folhetins Avenida Brasil, Segundo Sol e Todas as Flores.

Assista: