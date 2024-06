Mayra Dugaich SBT prepara lançamento de nova plataforma de streaming

Ainda sem data definida de estreia, o SBT está preparando uma nova plataforma de streaming da emissora de TV, o +SBT .

De acordo com o Meio e Mensagem, o serviço reunirá o acervo de conteúdo e outras produções inéditas do SBT.

No final de maio, a plataforma já tinha cinco patrocinadores.

“Lançamos cinco cotas iguais, com o mesmo valor, e concluímos todas as vendas. As marcas reconheceram a oportunidade de se destacarem como parceiras neste projeto tão especial do SBT” , disse Luciana Valerio, diretora comercial do SBT.

Vale lembrar que a previsão de lançamento é para o segundo semestre. O acesso será gratuito.