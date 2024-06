Mayra Dugaich Fábio Jr anuncia lançamento de clipe inédito de ‘Enrosca’

Um hit atemporal que conquistou seu espaço na música brasileira, Enrosca , que foi gravada pela primeira vez em 1977, ganhou versões especiais na voz de grandes artistas brasileiros. Em 1994, Fábio Jr lançou a música dando à ela a sua identidade musical e carregando-a de romantismo e despertando o poder de sedução em seus fãs. Agora, 20 anos depois, o artista lança Enrosca com uma nova “ roupagem ” e um videoclipe inédito, que estarão disponíveis nas plataformas digitais na próxima sexta-feira, dia 7.

“Enrosca é uma música que todo mundo gosta, que marcou a minha carreira. Me divirto cantando, ela tem um uma coisinha romântica, mas também é sexy, ela é provocante. Essa música é linda, agora está ainda mais especial! “, comenta Fábio.

A canção Enrosca faz parte da turnê Bem Mais Que Os Meus 20 E Poucos Anos , que celebra os 70 anos de vida de Fábio Jr. O start das comemorações foi marcado por um grande show em São Paulo no ano passado no dia do seu aniversário, 21 de novembro. Em 2024 serão lançados multiclipes deste registro emocionante e o clipe de 20 e poucos anos já está disponível no canal de Youtube.

Cantor, compositor e ator, Fábio Jr. é consagrado por todo país por sua versatilidade. Romântico e dono de uma voz singular, o astro possui mais de 30 trabalhos em sua discografia e dá tom a canções que marcam histórias e atravessam gerações.