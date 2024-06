Mayra Dugaich Bruce Dickinson cancela show na Romênia por problemas de saúde

O cantor Bruce Dickinson precisou cancelar o show que faria no último dia 3 de junho em Bucareste, na Romênia, por problemas de saúde.

De acordo com a nota postada no facebook oficial do vocalista, ele começou a ficar doente em Londres.

“Vários membros da banda e da equipe foram afetados por um vírus semelhante à gripe desde o início da parte europeia da turnê, e no show de Londres Bruce também começou a ficar doente. Ele conseguiu completar o show em Paris, mas em Groningen estava tendo dificuldades para cantar no padrão que ele e os fãs esperam. Então durante o show da noite passada em Budapeste, ficou óbvio que Bruce estava seriamente doente e, seguindo orientações médicas, ele agora precisa descansar completamente para preservar sua saúde e manter o nível dos demais shows da turnê. Infelizmente, isso significa que os fãs na Romênia perderão a oportunidade de ver Bruce & sua banda se apresentarem neste momento”, afirmou o comunicado.

“Tenho forçado minha voz por causa de uma infecção viral nos últimos shows. Esperava que os dois dias após os shows na Holanda fossem suficientes para descansar a voz, mas o show em Budapeste foi realmente difícil. As plateias têm sido fantásticas, mas tenho um dever para com o restante da turnê e uma responsabilidade de cuidar do meu instrumento… é o único que tenho! Então, com o coração muito pesado, tive que tomar a decisão de cancelar o show de amanhã em Bucareste. Não era o resultado que eu esperava. Estou consultando um especialista em garganta amanhã para confirmar a sabedoria da minha decisão, mas após 40 anos cantando, sei quando as coisas não estão certas e a voz precisa de um descanso temporário”, disse Bruce.

“Estou arrasado pelos fãs em Bucareste. Só posso pedir desculpas e agradecer pelo apoio e compreensão”, finalizou.