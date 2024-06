Pitty e Emicida se apresentarão juntos no festival João Rock Os cantores Pitty e Emicida se apresentarão juntos no festival João Rock, no próximo sábado (8). O show exclusivo, chamado de Travessia, contará com novos arranjos. “A gente estava buscando onde a nossa arte se encontra para além da parte prática da música. Nossas letras dialogam, massa! Nossos destinos são diferentes, eu vim de um […]

