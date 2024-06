Mayra Dugaich Cyndi Lauper fala sobre rivalidade com Madonna nos anos 1980

Na última terça-feira (4), o jornal The New York Times publicou uma entrevista com a cantora Cyndi Lauper que anunciou sua turnê de despedida dos palcos. Um dos assuntos abordados foi a rivalidade com Madonna no início da carreira.

“Foi uma pena. Eu teria gostado de ter uma amiga [ como ela ] ”, afirmou.

Vale lembrar que Madonna lançou seu álbum de estreia no mesmo ano que Cyndi, 1983. “Era como comparar maçãs e laranjas” , comentou Lauper sobre a diferença entre as duas.

“ Ela [Madonna] está apenas fazendo o seu trabalho. Acontece que o meu é diferente”, afirmou ela para a revista Newsweek em 1985.

Vale ressaltar que na última segunda-feira (3), a cantora Cyndi Lauper anunciou as primeiras datas de sua última turnê. A Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour começa em outubro.

Ela se apresentará no Rock in Rio em setembro.