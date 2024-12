Tiago Ghidotti Marisa Monte promove encontro inusitado da MPB no segundo dia do Festival Navegante

O segundo dia do Festival Navegante foi marcado por momentos históricos e apresentações memoráveis. Partindo de Santos na última quinta-feira (12), com destino ao Rio de Janeiro, o evento levou os fãs a uma experiência única em alto-mar, com grandes nomes da música brasileira.

No início da tarde desta sexta-feira (13), o Píer Mauá foi palco de um encontro inédito no cenário musical. Com o Cristo Redentor e o pôr do sol carioca como pano de fundo, Marisa Monte , anfitriã do evento, recebeu Adriana Calcanhotto cantando juntas “Esquadros”, “Beija Eu” e “Vambora”. Já com a participação de Ney Matogrosso as versões de “Amor I Love You”, “Poema” e “Sangue Latino” tomaram o píer em um coro quase uníssono. Arnaldo Antunes encerrou as participações cantando “Velha Infância”, “Não Vou Me Adaptar” e “Ainda Bem”, ao lado de Marisa .

Após esse espetáculo inesquecível, os fãs embarcaram novamente no MSC Seaview, conhecido como o “Gigante dos Mares”. Durante a noite, o sambista Xande de Pilares comandou um show especial que homenageou Caetano Veloso. Entre os destaques, interpretações marcantes de “Você É Linda”, “Leãozinho”, “Odara”, “Sampa” e “Tigresa”.

Para encerrar a noite em grande estilo, o sambista Pretinho da Serrinha subiu ao palco, embalando o público com sucessos como “Nada Pra Fazer”, “Tá Escrito”, “O Som do Tambor” e “No Compasso do Samba”. O ponto alto foi a participação especial de Xande de Pilares para uma interpretação contagiante de “Deixa A Vida Me Levar”.

O Festival Navegante ainda promete grandes momentos no último dia, com shows aguardados de Marisa Monte, Silva e Seu Jorge .

PromoAção , líder mundial em festivais em alto-mar, segue transformando o conceito de entretenimento com experiências que unem música, lazer e paisagens de tirar o fôlego

Sobre o MSC Seaview

Apelidado de “Gigante dos Mares”, o MSC Seaview impressiona por suas dimensões e infraestrutura. Com 323 metros de comprimento e capacidade para mais de 5.000 passageiros, o transatlântico oferece uma experiência luxuosa e inovadora. Entre seus destaques estão: piscinas de borda infinita com vista para o oceano, promenade com deck de vidro e uma vasta gama de opções gastronômicas, incluindo restaurantes temáticos.

