Promessas de lucro viram prejuízo: Brasileiros acusam corretora 305 Markets de fraude

A corretora de Forex 305 Markets, administrada pelos brasileiros Felipe Roberto de Miranda e Bruno Bertuzzo Nicolini, enfrenta acusações graves após perder 60% do capital dos investidores em uma única operação no dia 22 de outubro de 2024. O prejuízo, estimado de mais de R$ 25 milhões, levantou suspeitas de fraude entre os clientes, que questionam a transparência da empresa.

O que aconteceu?

De acordo com os investidores, as operações eram realizadas por um sistema automático oferecido pela própria corretora, com promessas de rendimentos mensais de 2% a 10% — muito superiores às opções tradicionais de investimento no Brasil. Contudo, em uma única operação, uma ordem de compra altamente alavancada foi aberta durante uma suposta manutenção do servidor, resultando no enorme prejuízo.

Felipe e Bruno afirmaram não saber como essa operação foi iniciada e, mesmo após um mês de investigações e cobranças dos clientes, não conseguiram explicar o ocorrido. Alguns investidores relataram perdas significativas, com valores superiores a US$ 600mil (cerca de R$ 3,5 milhões).

305 Markets: sob suspeita

Segundo levantamentos junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a 305 Markets não possui autorização para captar investimentos no Brasil, o que agrava as suspeitas de irregularidades.

Felipe Miranda, contador, e Bruno Nicolini, empresário, são os proprietários que, juntos, fundaram a 305 Markets.

No Instagram, Felipe promove conteúdos sobre ‘dolarização do patrimônio’, atraindo investidores brasileiros com promessas de segurança e rendimentos acima da média do mercado.

Desconfiança e prejuízos

Os clientes, agora lesados, afirmam que os responsáveis pela corretora garantiam que o sistema automatizado era seguro e com baixíssimos riscos, como também divulgado em portais de notícias. Essas promessas aumentaram a confiança dos investidores, que viram a segurança de seus recursos desmoronar de um dia para o outro.

A revista Terra publicou que a 305 Markets administra mais de US$ 25 milhões (cerca de R$ 136 milhões) de clientes brasileiros, com um faturamento anual de R$ 15 milhões.

Consequências e próximos passos

Com a credibilidade da corretora em xeque, muitos investidores acionaram a justiça para investigar o caso. As acusações de fraude ainda não foram confirmadas, mas o episódio levanta questões sobre a regulamentação de empresas financeiras atuando fora do Brasil e os riscos associados a investimentos de alto retorno.

Esse caso serve de alerta para quem busca oportunidades financeiras no mercado de Forex, principalmente em empresas sem a devida regulação pelos órgãos competentes.

