Tiago Ghidotti Fiduma

A dupla Fiduma & Jeca, que possui mais de 3,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, chega com mais uma novidade: a música “Imagina a Gente”. Em parceria com Fiorella, os cantores trazem mais um lançamento do seu DVD comemorativo de 10 anos. Após os sucessos de “Meu Chapéu Sumiu” (feat. Luan Pereira) e “Cortando as BR”, os artistas prometem divertir o público com o novo single, que será divulgado nesta quinta-feira, 24, às 21h, em todas as plataformas digitais. O videoclipe será lançado na sexta-feira, 25, às 12h, no canal da dupla no YouTube.

“Imagina a Gente”, composta por Sorocaba, Jota Lennon, Will Bucci, Renan Augusto e Igor Gonçalves, fala sobre os sonhos e planos de uma vida simples e feliz ao lado da pessoa amada, destacando momentos familiares, almoços com os pais e a intimidade do relacionamento.

“Estamos muito felizes com essa parceria com a Fiorella. Comemorar 10 anos e ver o público curtindo cada uma das músicas novas é uma sensação inexplicável. Trazer a Fiorella, uma voz jovem e promissora, para esse projeto é muito especial, e somos muito gratos a ela por ter aceitado o convite”, diz Fiduma. “Ter nossos fãs durante esses 10 anos de carreira é algo muito especial. Para esse projeto, pensamos em coisas que eles iriam gostar, como uma forma de agradecimento”, completou Jeca.

Sobre sua participação, Fiorella comenta: “É uma honra fazer parte desse projeto tão especial! A energia deles é contagiante, e poder colaborar com uma dupla tão querida é uma realização. Espero que todos sintam a mesma emoção que tivemos ao gravar!”

“F&J – 10 Anos” é o álbum que comemora uma década da dupla. A gravação aconteceu em abril de 2024, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Com produção musical de Zé Henrique Mioto e mixagem pela Playmix Studio, o projeto envolveu mais de 100 profissionais, 100 toneladas de equipamentos, 12 câmeras e 1 drone. Além disso, o audiovisual contou com as participações de Fernando & Sorocaba, Luan Pereira, Fiorella e Theo & Luan.

Ouça aqui: https://onerpm.link/Imagina

O post Fiduma & Jeca lançam música nova ao lado de Fiorella apareceu primeiro em EGOBrazil .