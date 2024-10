Renato Cipriano Faltando um mês para o casório, ex-BBB Amanda Gontijo realiza ensaio provando vestido de noiva

A influencer e ex-BBB Amanda Gontijo que está com o casamento marcado para o próximo mês com o cirurgião plástico Danilo Monteiro , acaba de realizar um ensaio fotográfico pré casamento utilizando um vestido de noiva do conceituado atelier Nova Noiva, onde a beldade se emocionou apenas com o fato de posar com o deslumbrante look para a sessão de fotos.

O casamento religioso oficial acontecerá em Trancoso, na Bahia, no próximo dia 9 de novembro, durante a comemoração do aniversário de cinco anos de relacionamento do casal. A ex-BBB disse que a ansiedade pela chegada da cerimônia está grande!

“O sentimento ao provar os vestidos foi de cada vez estar mais próximo o dia em que vamos realizar o nosso sonho de nos casar. Sempre sonhamos com o casamento exatamente como vai ser. A ansiedade começou a bater mais forte e a ficha caiu de verdade quando começamos a fotografar”, relembra ela, que posou com quatro vestidos do ateliê Nova Noiva.

A noiva usará dois vestidos feitos sob medida. Ela adianta que o modelo da cerimônia custará R$ 40 mil, enquanto o da festa R$ 20 mil.

“Vou usar dois vestidos exclusivos e feitos sob medida para mim. O vestido da cerimônia é mais sensual, no estilo sereia e com muita renda. Já o vestido escolhido para a festa tem outra proposta. É totalmente diferente! Como o casamento é pé na areia, vou me casar com uma joia nos pés”, adianta ela sobre os vestidos, que levam três meses para ficarem prontos.

Para se casar exatamente do jeito que sonhou, Amanda conta que esperou até que pudessem arcar com esse investimento. Os noivos estão nos preparativos da festa que contará com a cerimônia realizada pelo Padre Marcone de frente para a praia no Terraza Boutique Hotel, para apenas 150 convidados.

“É um grande investimento, por isso não havíamos feito a festa de casamento antes, por isso nos programamos com bastante antecedência (risos). A equipe do Terraza tem me ajudado muito nessa organização para que saia tudo do jeito que sonhamos para esse dia.”

“O sentimento ao provar os vestidos, foi de cada vez estar mais próximo o dia em que vamos realizar o nosso sonho de casar! Sempre sonhamos com o casamento exatamente como vai ser . Quando começamos a preparação para as fotos dos outros vestidos do ateliê Nova noiva , estava encarando como um trabalho, mas no último vestido o que foi escolhido para o nosso “pré wedding“ inclusive o que vamos fazer um álbum de casamento pra eternizar esse momento, a ansiedade começou a bater mais forte e a ficha cai de verdade quando eu e Danilo começamos a fotografar.

Amanda Gontijo ainda afirma que Trancoso é o único lugar do Brasil, em que se pode fazer casamento religioso, católico, fora da igreja.

Crédito das Fotos: Anderson Macedo / Divulgação

O post Faltando um mês para o casório, ex-BBB Amanda Gontijo realiza ensaio provando vestido de noiva apareceu primeiro em EGOBrazil .