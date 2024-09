Tiago Ghidotti Fenômeno gospel de 15 anos, Maria Marçal grava DVD em Salvador com milhares de fãs e super estrutura

Fenômeno gospel de apenas 15 anos, Maria Marçal escolheu Salvador para receber a gravação de seu primeiro DVD, batizado de “Cura”, nesta sexta-feira (13).

A jovem cantora reuniu milhares de fãs no Parque de Exposições, em evento com acesso gratuito pela Workshow.

Com super estrutura de luz e som, como os shows das principais estrelas da música nacional e internacional, a apresentação foi marcada por mensagem inicial sobre superação e cura, glorificando o nome de Deus.

O show ainda contou com trocas de figurino, mudanças de cenários e repertório de louvor e adoração a Jesus.

Além de suas canções, Marçal cantou hinos da Harpa Cristã durante o show.

É o primeiro projeto audiovisual ao vivo da cantora, que conta com canções inéditas e outras surpresas.

Sobre a cantora:

Aos 15 anos, a carioca Maria Marçal é um dos grandes talentos da música gospel nacional, com mais de 1 Bilhão de plays nas plataformas de streaming.

Natural do Rio de Janeiro, Maria Marçal é cantora, compositora e multi-instrumentista. A jovem adolescente ganhou destaque em 2022 com o cover da canção “Deserto”, composição de Anderson Freire. O vídeo publicado em seu canal no YouTube ultrapassou em poucos meses a marca de 100 milhões de visualizações, número que atualmente ultrapassa 421 milhões.

Além da plataforma, o cover se tornou viral também em outros aplicativos como TikTok e Instagram. Somente nos Reels foram criados mais de 700 mil vídeos com o refrão da canção, e uma soma incalculável de visualizações. No TikTok, as hashtags #MarinaMarçal e #MariaMarcal, ultrapassam 700 milhões de visualizações. A artista também ganhou espaço nos principais charts como “Top 100 Deezer”, “Virais Brasil e Mundo” do Spotify.

O post Fenômeno gospel de 15 anos, Maria Marçal grava DVD em Salvador com milhares de fãs e super estrutura apareceu primeiro em EGOBrazil .