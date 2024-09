Tiago Ghidotti Jornalista Renato Cipriano é condecorado em New York durante a Premiação do XIV Notable Brazilian Awards 2024

Em noite de gala e muito glamour, o NYC Event Center, situado no 4 West 43rd Street, em Manhattan, Nova York, foi palco para a Premiação do XIV Notable Brazilian Awards 2024, no último sábado, 31 de agosto.

A premiação trata-se de um evento anual de prestígio dedicado a reconhecer e celebrar as realizações de brasileiros em diversas áreas ao redor do mundo, reunindo um elenco de talentos e personalidades influentes.

Com a realização do Sr. Edirson Paiva , CEO do Brazilian Times e do Editor Chefe Edirson Paiva Jr. , este evento de grande importância é uma oportunidade única para destacar o impacto positivo dos brasileiros tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, assim como em outros países, porém não trata apenas de uma celebração das conquistas individuais , mas também uma plataforma para fortalecer os laços entre culturas e promover a diversidade.

Entre os ilustres laureados do Notable Brazilian Awards, podemos destacar personalidades do Brasil como Tacito Cury , que mudou-se para Nova York aos 17 anos e obteve múltiplos diplomas em artes cênicas, jornalismo, negócios e gastronomia. Fundou o iTTi, um instituto global de ensino de inglês, e trabalhou em empresas como Berlitz e Prada. Autor de livros e palestrante motivacional, Tacito é reconhecido por suas contribuições à educação e causas sociais, fluente em seis idiomas e ativo em mais de 160 países.

Também podemos destacar a Rogéria Souza , nascida em Belo Horizonte e casada há 30 anos com o ex-jogador de futebol Jean Carlo de Souza, o qual é considerado um dos maiores jogadores de futebol que marcou história no time do Palmeiras. Quando casou em 1995 foi ela quem cuidou da carreira do esposo como empresária cuidando de sua carreira e fazendo seus contratos e tudo que fora de campo precisava cuidar. Atualmente atua como Assessora de Eventos de Artistas, cantores e jogadores de futebol.

Outro grande destaque ficou para Renato Cipriano , é um nome respeitado no mundo do jornalismo brasileiro. Com uma carreira diversificada que abrange rádio, televisão, assessoria de imprensa e reportagens, com formação acadêmica em comunicação social pela Faculdade Oswaldo Cruz em São Paulo, ele tem se destacado por sua dedicação e paixão pela comunicação. Atua também como Crítico de Televisão, com participações em vários programas de televisão, além de ser colunista de dois grandes portais de entretenimento, e Assessor de Imprensa da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, uma das grandes potências do carnaval paulistano no Brasil.

Ao longo de sua carreira, Renato Cipriano recebeu vários prêmios e reconhecimentos por seu trabalho exemplar no jornalismo e assessor de imprensa. Seu compromisso com a verdade e a integridade jornalística lhe rendeu respeito entre seus colegas e admiração do público, sendo indicado pela primeira vez a receber um prêmio internacional, na categoria Gold.

