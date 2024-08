Alba Regina Tavares celebra aniversário com amigos e família em festa animada no RJ Alba Regina Tavares, atriz de Terra & Paixão, recebeu amigas do elenco, familiares e outros(as) convidados(as) para sua festa de aniversário em sua residência, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Entre os presentes estavam Bruna Aiiso, Valéria Barcellos, Mericia Cassiano, Paula Frascari, entre outros(as). Sua mãe, Dona Antônia, também comemorou seu aniversário um […]O post Alba Regina Tavares celebra aniversário com amigos e família em festa animada no RJ apareceu primeiro em EGOBrazil.

Alba Regina Tavares celebra aniversário com amigos e família em festa animada no RJ