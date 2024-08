Fabiano Moraes Celebre o Dia dos Pais com um autêntico banquete Português no Villa Don Patto

O Dia dos Pais está chegando, e o Vila Don Patto convida você a comemorar essa data especial com um banquete português que vai encantar toda a família. Localizado em São Roque, na Rota dos Vinhos, nosso restaurante é conhecido por sua gastronomia autêntica e ambiente acolhedor, perfeito para momentos inesquecíveis com seu pai.

Menu Especial de Dia dos Pais

Para homenagear os pais, preparamos um menu exclusivo que traz o melhor da culinária portuguesa, combinando sabores tradicionais com um toque contemporâneo.

Entradas:

– Bolinhos de Bacalhau: Crocantes e saborosos, acompanhados de um delicioso molho de alho.

Pratos Principais:

– Bacalhau à Lagareiro: Posta de bacalhau assada com batatas ao murro, cebola e alho, regada com azeite extra virgem.

– Arroz de Pato: Arroz cremoso com lascas de carne de pato, bacon, linguiça defumada, cebola crisp, alho, azeitonas portuguesas e cheiro-verde.

Esses pratos estão disponíveis no Vila Don Patto, no restaurante português da Estrada do Vinho (São Roque).

Sobremesas:

– Pastéis de Nata: Clássicos pastéis de nata, servidos quentinhos e polvilhados com canela.

– Toucinho do Céu: Doce tradicional de amêndoa, perfeito para encerrar a refeição com chave de ouro. (Apenas no restaurante da Estrada do Vinho)

Experiência Gastronômica e Aconchegante

No Vila Don Patto, nos dedicamos a proporcionar uma experiência inesquecível para nossos clientes. Nosso ambiente é cuidadosamente decorado para refletir a rica cultura portuguesa, e nossa equipe está pronta para receber você e sua família com a hospitalidade calorosa que é marca registrada de Portugal.

Não Trabalhamos com Reserva

Contato

– Telefone: (11) 4711-3001

– Endereço: Estrada do Vinho, Km 2,5, São Roque

– Website:[www.viladonpatto.com.br/cardapios](http://www.viladonpatto.com.br/cardapios)

– Restaurante Outlet Catarina: Rua Rafael Dias Costa, 140, São Roque – SP

Venha e celebre o Dia dos Pais conosco! Esperamos você para uma refeição repleta de sabores e momentos especiais.

