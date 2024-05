Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Tiago Barnabé, tem novo rumos na TV após saída de Eliana do SBT

Tiago Barnabé , renomado humorista, ator e intérprete da icônica personagem Narcisa no SBT, sempre foi peça-chave no programa dominical de Eliana . Com a iminente saída da apresentadora da emissora de Silvio Santos, surgem especulações sobre o futuro do talentoso artista nos corredores da emissora.

Atualmente com 37 anos, Tiago possui contrato com o SBT até o final deste ano, e as negociações para seu futuro na casa já estão em andamento. Fontes próximas afirmam que a direção do canal está estudando maneiras de aproveitar o talento de Tiago em seus programas, porém, o destino específico ainda não foi definido.

Além disso, há rumores de que outras emissoras e plataformas de streaming também estão de olho no humorista, que já recebeu convites, mas ainda não fechou nenhum acordo fora do SBT. Sua relação sólida com a emissora e a direção pode ser determinante na decisão final.

Procurada pela nossa equipe, a assessoria de comunicação do SBT informou que em breve anunciará a nova grade de programação, incluindo detalhes sobre os novos projetos de Tiago Barnabé na emissora. Até lá, o futuro do artista permanece em aberto, aguardando os próximos passos da direção do canal.

Foto: Acervo Pessoal / Divulgação

