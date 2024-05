Tiago Ghidotti Simone Mendes reflete sobre maternidade: ‘Você quer ser o melhor para eles’

Simone Mendes (39), conhecida por sua carreira musical bem-sucedida, equilibra a vida profissional com a maternidade. Com muito orgulho, ela cria os filhos, Zaya (3) e Henry (9). Em entrevista a cantora detalha sua relação com eles e reflete: “Você quer ser o melhor para eles”.

Durante a conversa, Simone compartilha que é uma mãe muito próxima dos filhos. Mesmo com toda a rotina artística corrida, a cantora coloca as crianças e a família como prioridade, conciliando as duas paixões em uma agenda muito bem organizada.

Quem acompanha a carreira de Simone sabe que ela é uma artista engraçada, divertida e dona de um ótimo humor. Com relação à maternidade, a dona do hit “Dois Tristes” confessa que prioriza sempre estar próxima dos filhos, tratando-os com muita cumplicidade.

“Somos ‘migles’. Apesar da minha rotina de shows e compromissos profissionais, eu tiro alguns dias na semana dedicados aos meus filhos, à minha família. Levo na escola, futebol, brinco, gosto de cozinhar… Memórias afetivas são tudo de mais importante que podemos oferecer aos nossos filhos”, declara.

Simone é só elogios ao falar dos seus filhos: “A maternidade é transformadora. Cada dia que você acorda, você quer ser o melhor para eles, por eles. Minha vida são meus filhos, minha família. Eu amo ser mãe!”.

Sobre seus planos para este domingo de Dia das Mães , Simone compartilha que vai passar em casa, próxima da família e dos filhos.



Vida de Cantora e Mae

Sobre seus projetos na carreira, a cantora comenta que está muito focada no lançamento do seu novo trabalho “Cantando sua História”, segundo projeto audiovisual de sua trajetória solo. Além disso, Simone confessa que está ansiosa para as festividades de São João, que já estão próximas.

