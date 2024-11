Tecidos sustentáveis estimulam o consumo consciente e a mudança de cuidados com as peças (Imagem: Kostikova Natalia | Shutterstock) 6 tipos de tecidos sustentáveis e como preservá-los

Com objetivo de gerar menos impacto ao meio ambiente, a indústria têxtil tem buscado alternativas desde a fabricação de roupas até o descarte e reaproveitamento dos materiais para evitar e diminuir os poluentes na natureza. Dessa forma, atualmente, é possível encontrar no mercado peças com fibras de bambu, bananeira e até mesmo couro de abacaxi. Com a chegada de novos tecidos no segmento de moda, é importante saber como conservar os itens.

“Nos últimos anos, a indústria têxtil investiu em soluções para a criação de tecidos que possam ser absorvidos pelo meio ambiente, diminuindo o acúmulo em aterros sanitários. Além disso, as novas fibras estimulam o consumo consciente por parte dos consumidores, que enxergam a importância de reaproveitar e efetuar a reciclagem das roupas”, conta Marinês Cassiano, especialista têxtil da 5àsec (lavanderia especializada no tratamento de roupas e produtos têxteis).

Segundo ela, com esses novos tecidos também foi preciso pensar em formas de mantê-los conservados. “Todo esse movimento também influenciou na mudança no cuidado das peças, alterando a forma de lavar, secar e guardar. É preciso ficar atento para não comprometer a vida útil dos itens com a higienização errada”, ressalta.

A seguir, a especialista lista os principais tipos de fibras sustentáveis e como cuidar de cada um deles. Confira!

1 . Bambu

Respirável, antibacteriano e antialérgico, a fibra de bambu começou a ser utilizada no século 21. Com toque aveludado, similar à seda, o tecido é considerado sustentável quando usado em sua forma mais pura, sem o complemento de materiais sintéticos.

No mercado da moda, a fibra pode ser encontrada em camisetas, calças e em itens de cama, como lençóis e fronhas. Para manter a qualidade do material, é necessário o armazenamento em local seco e longe de luz direta, além de evitar empilhar sob roupas pesadas para não ficarem deformadas.

2 . Pinãtex

Feito a partir das folhas de abacaxi, o tecido é um couro que pode ser encontrado, principalmente, em acessórios e calçados. Com característica leve, flexível e respirável, a fibra não causa danos ao meio ambiente e aos animais.

Os cuidados para a conservação seguem os mesmos requisitos que o tradicional couro, sendo necessário hidratá-lo periodicamente para não ressecar, guardar em um local limpo e seco, evitando empilhamento, e evitar produtos abrasivos durante a limpeza do dia a dia para não danificar a peça.

3. Laranja

É produzida por meio do bagaço da laranja. Com uma textura similar à seda, o tecido é leve e suave, podendo ser brilhante ou opaco. A fibra pode ser encontrada em artigos de luxo por ser conhecida como a seda vegana, além de poder ser tingida ou impressa.

Para conservar este tipo de tecido é indicado sempre lavar ao perceber alguma sujidade. Além disso, as lavanderias especializadas têm papel fundamental no aumento de vida útil das fibras naturais, já que fazem a limpeza conforme a etiqueta das roupas.

4. Linho

Muito conhecido, o linho já faz parte do guarda-roupa de muitos brasileiros. Resistente e versátil, o tecido é um dos mais famosos na moda sustentável. Presente em diversos tipos de roupas , como camiseta, bermuda, calça, vestido e peças de cama, os itens devem ser guardados sempre pendurados para não ficarem amassados ou com marcas. Também é indicado utilizar cabides de veludo ou com proteção nos ombros para camisas e outras peças que ficam suspensas.

5. Bananeira

A fibra de bananeira é produzida por meio do tronco da planta herbácea, mais especificamente do abacá, que geralmente não dá fruto. Resistente, o tecido pode ser o substituto para o algodão e demais sintéticos, podendo ser encontrado em bolsas, camisetas e diferentes tipos de vestuário.

6. Qmilk

Advindo da proteína do leite coalhado, esta fibra possui um toque macio e pode ser encontrada em cortinas e em roupas para a prática de atividades físicas. O tecido conta com boa resistência e durabilidade, além de ser antibacteriano e contribuir com a regulação da temperatura, ideal para prática de exercícios. Para prolongar a vida útil da roupa, o indicado é conservar em local seco e protegido do sol. Para higienizar, é recomendado levar para uma lavanderia especializada.

Por Marcela Baptista