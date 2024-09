A Amazônia atrai os turistas por suas paisagens deslumbrantes e riqueza cultural (Imagem: Valentin Ayupov | Shutterstock) 4 motivos para visitar a Amazônia

Viajar está nos planos de muitas pessoas, especialmente para aproveitar os feriados. Enquanto algumas visam ao exterior, outras procuram novos destinos dentro do território nacional. Em 2023, o site Melhores Destinos listou os 50 melhores destinos brasileiros para viajar — e várias das localidades do Norte foram citadas, principalmente devido à proximidade com a floresta amazônica.

Gigi Vilela, comunicadora, influenciadora e apresentadora do podcast Eureka com Gigi também compartilha da opinião, reforçando que a Amazônia tem muito a nos ensinar com sua riqueza natural e cultural. “Depois de viajar para muitos lugares no mundo, estive na Amazônia e foi onde senti a maior conexão, principalmente pelo momento atual em que me encontro. Acabei de fazer 50 anos e sinto, na Amazônia, todo o poder de uma mulher madura que sabe o que quer”, conta.

Abaixo, a comunicadora lista os principais motivos para priorizar esse destino na sua próxima viagem. Confira!

1. Ausência de mosquitos, moscas e outros insetos incômodos

Alter do Chão, uma das regiões mais belas e conhecidas da Amazônia, destaca-se não apenas por suas praias de água-doce e paisagens deslumbrantes, mas também por um curioso fenômeno natural que beneficia os visitantes. A presença reduzida de insetos, como mosquitos e moscas, está relacionada às características das águas da região. “No Alter do Chão, a água tem pH alcalino, o que dificulta a reprodução desses insetos. Mesmo em épocas mais quentes, é difícil ver mosquitos e moscas nessa região”, conta Gigi Vilela.

2. Paisagens belíssimas

A Amazônia oferece experiências únicas e inesquecíveis para quem busca contato direto com a natureza em sua forma mais exuberante. Durante certas épocas do ano, essa beleza natural se revela de maneira ainda mais impressionante, proporcionando momentos de pura contemplação e aventura.

“Durante a temporada primavera-verão, as águas dos rios amazônicos são cristalinas, perfeitas para serem apreciadas em passeios de barco, e é possível visitar praias lindas e desertas. Além disso, há muitas trilhas para fazer na região, além da visita a um sítio arqueológico onde foram encontrados vestígios da civilização que viveu por lá há 8 mil anos”, enfatiza Gigi Vilela .

3. Deliciosa culinária local

Além das paisagens deslumbrantes e águas cristalinas, Alter do Chão oferece uma experiência gastronômica única. “Outro benefício do Alter do Chão é a comida; na região, ela é cultivada na terra preta de índio, considerada a mais nutritiva do mundo. Além de deliciosos, os pratos contribuem para o sustento das comunidades locais, movimentando a economia”, prossegue.

4. Museu de Ciência da Amazônia (MuCA)

O Museu de Ciências Naturais da Amazônia (MuCA) se destaca como um importante centro de conhecimento e preservação ambiental, oferecendo uma série de atividades aos visitantes. “O MuCA oferece uma variedade de atrações e atividades focadas na preservação da biodiversidade e na pesquisa científica, como coleções naturais de mais de 15 anos de coleta de espécies, dedicação ao desenvolvimento social, educação empreendedora em bioeconomia e laboratório de pesquisas da flora e fauna local. Mas não se esqueça de agendar as atividades com antecedência, para não correr o risco de chegar lá e não poder aproveitar”, finaliza a comunicadora.

Por Maria Fernanda Benedet