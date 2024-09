Os livros ensinam e divertem as crianças (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) 12 livros para presentear no Dia das Crianças

O Dia das Crianças é o momento perfeito para inspirar os pequenos a mergulharem no encantador universo da leitura. Em uma época em que as telas ocupam tanto espaço, os livros oferecem uma alternativa enriquecedora de aprendizado, despertando a curiosidade e alimentando a imaginação.

Presentear o filho, sobrinho ou afilhado com uma obra literária vai além do entretenimento; auxilia no cultivo de valores, emoções e descobertas que os acompanharão por toda a vida. Cada página virada se torna uma chance de aprender algo diferente. Nesta data especial, veja abaixo 12 sugestões de livros que irão transformar a leitura em uma aventura inesquecível!

1. O conto da baleia

Esse livro é uma ferramenta divertida e explicativa para famílias e educadores introduzirem as crianças nas discussões sobre educação ambiental. Essa história também auxilia no desenvolvimento de conceitos como responsabilidade e coletividade. Por meio da amizade inusitada entre um menino e uma baleia, a autora Karen Swann mostra a degradação dos mares e faz um alerta sobre os perigos da poluição plástica no oceano.

2. Larga esse celular

Em ‘Larga esse celular’, as crianças aprendem sobre como a vida offline é colorida e divertida (Imagem: Reprodução digital | Editora Caminho Suave)

Um livro lúdico para ensinar os pequenos a ficarem menos tempo no celular. As crianças são apresentadas a protagonista Ana, uma menina esperta e curiosa que adora brincar com o smartphone, assim como todos os seus familiares, que não se desconectam dos aparelhos. Quando um problema de saúde causado pelo uso excessivo do celular obriga todos a largarem as telas, ela descobre que a vida offline pode ser colorida e divertida.

3. 1, 2, 3, vamos contar?

O livro ‘1,2,3 vamos contar?’ ensina matemática para as crianças de uma forma divertida (Imagem: Reprodução digital | Editora Caminho Suave)

Quantos barquinhos navegam pelo mar? Compreender os números pode ficar mais fácil se a rima funcionar. Com o propósito de ser uma ferramenta que auxilia a introduzir a matemática na primeira infância , o livro utiliza cenários do dia a dia da criança, como caixa de brinquedos, cama, animais e cores. No final, o pequeno é convidado a participar de um quiz para recapitular o que aprendeu.

4. Um conto de Natal

O clássico ‘Um conto de Natal’ vai conquistar os corações dos pequenos (Imagem: Reprodução digital | Editora: Mundo Cristão)

Clássico que emociona crianças e adultos há gerações. A obra traz a história do inesquecível personagem Ebenezer Scrooge, o “velho pecador e sovina” que sofre as consequências de uma vida deplorável. Mas nem tudo está perdido. Este livro é uma oportunidade para unir toda a família. As belas ilustrações vão conquistar os corações dos pequenos leitores e fazem desta edição um presente inesquecível.

5. O tablet e o meu cérebro

O livro ‘O tablet e o meu cérebro’ mostra, de forma didática, o efeito das telas nos cérebros das crianças (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

O que de fato acontece com o cérebro infantil quando ela usa eletrônicos o tempo todo? Com uma narrativa que adapta termos da neurologia para o entendimento infantil, esse livro explica os mecanismos pelos quais os eletrônicos podem gerar danos ao cérebro em desenvolvimento das crianças.

6. O Problema

Em ‘O Problema’, um garoto precisa de coragem para vencer os seus medos (Imagem: Reprodução digital | Editora: Matrix Editora)

Sempre que o menino conversava com alguém, aparecia um monstrinho em cima da cabeça da outra pessoa. Aí o menino não conseguia dizer nada. Esse monstrinho era o problema. Será que o garoto vai arranjar coragem? E, se enfrentar, como será que o monstrinho vai reagir? As outras crianças têm um problema parecido?

7. Show de talentos dos monstros maravilhosos

Em ‘Show de talentos dos monstros maravilhosos’, as crianças aprendem que os monstros não são tão assustadores assim (Imagem: Reprodução digital | Editora: DVS Editora)

Você alguma vez já pensou no que acontece em seu armário de brinquedos à noite? Lá, os monstrinhos gostam mesmo é de… brincar! Pulam, dançam, dão cambalhotas… Um verdadeiro show ! Mas não vou contar mais nada, não… Você é que vai descobrir tudo lendo e acompanhando a conversa entre o texto e as lindas ilustrações, que mostram toda a movimentação desses artistas maravilhosos.

8. O que é maior?

A obra ‘O que é maior?’ incentiva a imaginação das crianças (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Uma pergunta simples, “o que é maior do que uma formiga construtora?”, desencadeia comparações criativas entre animais no livro infantil ‘ O que é maior? ‘. Por meio de jogos de palavras divertidos de Yuri de Francco e ilustrações de Silvana Rando, os autores dão vida às respostas inusitadas e tornam a leitura um momento educativo, perfeito para enriquecer o vocabulário das crianças e incentivá-las a explorar novas possibilidades de imaginação.

9. O rap dos gatos

Em ‘O rap dos gatos’, os leitores se divertem com os gatos e suas músicas (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Uma história, uma música ou apenas muitos gatos loucos pulando pelo ar? Neste livro-canção do premiado autor argentino Pedro Mairal, os pequenos leitores encontram uma história (ou melhor, um rap!) fantástica e divertida sobre felinos bagunceiros e imprevisíveis. Com maestria narrativa e ilustrações que brincam com o absurdo, ‘O rap dos gatos’ é muitas coisas: um conto acumulativo onde gatinhos não param de aparecer; uma música impossível de parar de ouvir e uma história que vai encantar crianças e adultos.

10. Os três porquinhos em: depois do sopro do lobo

Em ‘Os três porquinhos em: depois do sopro do lobo’, as crianças vão aprender sobre o valor das segundas chances (Imagem: Reprodução digital | Editora: Casulinho)

Os pequenos leitores acompanham os personagens da famosa fábula que tiveram os seus lares desmoronados. Mas, diferentemente do clássico, o que aconteceria se o Lobo Mau se arrependesse de seus atos? Escrita pela professora e poeta Palmira Heine, a obra convida as crianças a refletirem sobre o valor das segundas chances e a importância de se reinventar após cometer erros.

11. O polvo das pernas coloridas

Na obra ‘O polvo das pernas coloridas’, Otto ensina que ser diferente nem sempre é ruim (Imagem: Reprodução digital | Editora UmLivro)

Otto é diferente dos outros polvos, pois, enquanto todos são marrons, ele tem um tentáculo de cada cor. Mas, logo o protagonista percebe que essa diferença no seu corpo traz habilidades capazes de solucionar problemas. Com a experiência de Claudia Waldmann como educadora parental e conhecimentos sobre soft skills da empreendedora Rafaela Furlan, as autoras buscam transmitir às crianças conhecimentos essenciais sobre inteligência emocional.

12. Turma da Mônica e o mistério dos superpoderes mentais

Em ‘Turma da Mônica e o mistério dos superpoderes mentais’, a turma ensina sobre como é possível dominar a mente (Imagem: Reprodução digital | Editora: Citadel Grupo Editorial e Mauricio de Sousa Editora)

Com analogias de situações cotidianas de uma família, o escritor e terapeuta transpessoal William Sanches e o ilustrador Mauricio de Sousa reúnem ensinamentos para as crianças sobre como dominar a mente. Os pequenos leitores aprenderão a exercitar o poder da autoconsciência todos os dias e, a partir de uma história repleta de ludicidade, se tornarem adultos autoconfiantes.

Por Daniela Garbez