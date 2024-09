As árvores contribuem para diminuir o calor excessivo nas cidades (Imagem: pauloalberto82 | Shutterstock) Veja como as árvores ajudam a combater o calor nas cidades

Em 21 de setembro é celebrado o Dia da Árvore, uma data importante para refletir sobre a relevância vital delas nos ambientes urbanos, especialmente no que diz respeito à redução do calor e à promoção de uma melhor qualidade de vida.

Em um cenário em que as cidades são cada vez mais afetadas pelo fenômeno das ilhas de calor, as árvores desempenham um papel essencial ao amenizar a sensação térmica elevada e trazer diversos benefícios para os moradores das áreas urbanas.

Redução das ilhas de calor

O efeito de ilha de calor urbano se trata de um problema crescente, em que as temperaturas nas cidades estão cerca de 5 °C mais altas do que o esperado para este período. Isso ocorre devido à concentração de superfícies pavimentadas e construções que absorvem e retêm calor, as chamadas infraestruturas cinzas.

As árvores , com suas copas amplas e folhas frescas, oferecem uma solução eficaz para amenizar esse problema, bem como colaboram com a umidade do ar devido à evapotranspiração (processo de transferência de água para a atmosfera, a partir da soma da evaporação da água do solo e da transpiração das plantas).

Árvores reduzem o calor

Segundo Ana Carolina Figueiredo, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Anhanguera, uma das principais maneiras pelas quais as árvores combatem o calor é por meio da sombra que proporcionam.

“Ao cobrir calçadas, ruas e edifícios, as árvores reduzem a quantidade de radiação solar que atinge essas superfícies, diminuindo a temperatura ambiente”, explica. Estudos da American Forests indicam que um hectare de árvores urbanas pode reduzir a temperatura da cidade em até 1,1 °C.

Outro processo importante é a evapotranspiração, em que as árvores liberam vapor d’água por meio de suas folhas. “Esse processo ajuda a refrescar o ar, reduzindo a temperatura e aumentando a umidade local, o que torna o ambiente mais agradável. Segundo a NASA, a evapotranspiração das árvores pode diminuir a temperatura do ar em até 2 °C,” explica Ana Carolina Figueiredo.

Áreas verdes contribuem para os centros urbanos

Além de combater o calor, as árvores oferecem uma gama de benefícios que contribuem para a qualidade de vida urbana. Ana Carolina Figueiredo destaca que a presença de áreas verdes está associada a melhor saúde mental e física, visto que ambientes arborizados ajudam a reduzir o estresse e promovem o bem-estar.

“As árvores também melhoram a qualidade do ar, filtrando poluentes e liberando oxigênio, e aumentam o valor das propriedades em áreas verdes”, explica. Além disso, se associadas a pisos drenantes ou área permeável, contribuem significativamente com a drenagem urbana.

Para maximizar esses benefícios, é essencial implementar programas de arborização e manutenção adequados. Iniciativas de plantio e cuidados contínuos são fundamentais para garantir que as árvores prosperem e continuem a oferecer seus benefícios valiosos.

Por Bianca Lodi