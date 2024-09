Nossa senhora é referência entre os devotos pela superação de suas dores (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock) 5 orações para o Dia de Nossa Senhora das Dores

No dia 15 de setembro, os fiéis da Igreja Católica celebram o “Dia de Nossa Senhora das Dores”. No Brasil, a santa é considerada padroeira do Estado de Minas Gerais e é conhecida como “Nossa Senhora da Piedade”, um dos vários títulos que a Virgem Maria recebeu ao longo da história. O nome “Nossa Senhora das Dores” refere-se às sete dores que a Virgem Maria sofreu durante sua vida terrestre, especialmente durante a Paixão de Cristo.

A partir disso, em 1814, foi instituído pelo Papa Pio VII a data em homenagem à Nossa Senhora das Dores, comemorado no dia seguinte à Exaltação da Cruz. Apesar disso, em algumas igrejas, o culto à Nossa Senhora já existia desde o século IX, em consagração aos momentos da vida da mãe de Jesus.

As sete dores de Nossa Senhora

A profecia de Simeão sobre Jesus (Lucas, 2, 34-35); A fuga da Sagrada Família para o Egito (Mateus, 2, 13-21); O desaparecimento do Menino Jesus durante três dias (Lucas, 2, 41-51); O encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário (Lucas, 23, 27-31); O sofrimento e morte de Jesus na Cruz (João, 19, 25-27); Maria recebe o corpo do filho tirado da Cruz (Mateus, 27, 55-61); O sepultamento do corpo do filho no Santo Sepulcro (Lucas, 23, 55-56).

Orações à Nossa Senhora das Dores

A seguir, confira algumas orações para homenagear e pedir pela intercessão de Nossa Senhora:

1. Oração de Nossa Senhora das Dores

Minha Mãe dolorosa, não quero vos deixar sozinha com as vossas lágrimas; mas quero acompanhar-vos com as minhas lágrimas. Esta graça vos peço hoje: permiti-me uma compreensão sempre maior da paixão de Jesus e Vossa, para que em todos os dias de minha vida, eu possa ser solidário com as pessoas que sofrem, vendo nelas Vossas dores, e as do meu Redentor. Elas me alcançarão o perdão, a perseverança, o céu, onde espero cantar a misericórdia infinita do Pai por toda a eternidade. Amém.

2. Oração para alcançar uma graça

(Fazer o sinal da Cruz)

Maria Santíssima, Virgem Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo,

venho ajoelhar-me perante Vós arrependido dos meus muitos pecados,

implorando-Vos que intercedais, junto ao Vosso Divino Filho,

pelo perdão das minhas grandes faltas.

Senhora das Dores, que tivestes o Vosso puro coração

trespassado por Sete Espadas,

consolação dos aflitos, protetora dos fracos e oprimidos,

acorrei em meu auxílio nesta aflição.

Compadecei-vos de mim, Senhora.

Considerai o meu sofrimento.

Suplicante, peço-Vos a graça de

(dizer o pedido)

pelo sangue de Nosso Amantíssimo Jesus,

derramado na cruz para a nossa salvação.

Vós que sofrestes por todas as criaturas,

vede o meu sofrimento,

Nossa Senhora das Dores, trazei-me alívio nesta aflição.

Concedei-me a graça de (repetir o pedido).

Em meu socorro vinde, ó minha protetora.

Em meu auxílio vinde, Rainha dos Anjos.

Em minha defesa acorrei, Esposa de Deus.

Nossa Senhora das Dores,

Sete Espadas transpassaram o Vosso Coração.

Sete Dores mortificaram o Vosso corpo, virgem e santo.

Sete vezes Vos peço,

Nossa Senhora das Dores, a graça, de (mencionar o pedido).

Assim seja.

Amém.

3. Oração para intercessão de Nossa Senhora das Dores

Ó Mãe de Jesus e nossa Mãe, Senhora das Dores, nós vos contemplamos pela fé, aos pés da cruz, tendo nos braços o corpo sem vida do Vosso Filho. Uma espada de dor transpassou Vossa alma como predissera o velho Simeão.

Vós sois a Mãe das Dores. E continuais a sofrer as dores do Vosso povo, porque sois Mãe, companheira, peregrina e solidária.

Recolhei em Vossas mãos os anseios e as angústias do povo sofrido, sem paz, sem pão, sem teto, sem direito a viver dignamente. E com Vossas graças, fortalecei aqueles que lutam por transformações em nossa sociedade.

Permanecei conosco e dai-nos o Vosso auxílio, para que possamos converter as lutas em vitórias e as dores em alegria.

Rogai por nós, ó Mãe, porque não Sois apenas a Mãe das Dores, mas também a Senhora de todas as graças. Amém!

Nossa Senhora das Dores, eu te apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das Dores e Rainha dos mártires, que tanto sofreste ao ver teu Filho flagelado, escarnecido e morto para me salvar, acolhe minhas preces. Mãe Amável, concede-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida.

Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não me deixes desanimar. Mãe das Dores, envolve-me em teu sagrado manto e ajuda-me a passar pelo vale de lágrimas.

Amém!

4. Oração para remissão dos pecados

5. Oração para ter auxílio nos momentos difíceis

Dai-nos, Senhora, a graça de compreender o oceano de angústias que fizera de vós a “Mãe das Dores”, para que possamos participar de vossos sofrimentos e vos consolemos pelo nosso amor e nossa fidelidade. Choramos convosco, ó Rainha dos Mártires, na esperança de ter a felicidade de um dia nos alegrarmos convosco no céu. Amém.