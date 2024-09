As preces elevam a alma, trazendo proteção e renovando a energia espiritual (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) 5 orações para afastar o mal e atrair boas energias

As orações têm um poder transformador, sendo capazes de renovar a alma, afastar o mal e atrair boas energias para o cotidiano. Elas são uma forma de nos conectarmos com o divino, fortalecendo nossa a fé e trazendo proteção espiritual contra influências negativas. Ao praticá-las com sinceridade e devoção, é possível trazer paz, luz e harmonia para a vida.

A seguir, confira 5 orações poderosas que ajudam a afastar o mal e atrair energias positivas, proporcionando uma sensação de segurança e equilíbrio interior:

1. Oração de São Bento para afastar o mal

São Bento é conhecido como um poderoso protetor contra o mal. Sua oração é uma das mais recitadas para afastar energias negativas e pedir proteção espiritual.

A Cruz sagrada seja minha luz,

Não seja o dragão meu guia.

Retira-te, Satanás,

Nunca me aconselhes coisas vãs.

É mal o que tu me ofereces,

Bebe tu mesmo do teu veneno.

2. Oração do Arcanjo Miguel

O Arcanjo Miguel é conhecido por ser o líder dos exércitos celestiais, sempre disposto a proteger aqueles que invocam seu nome.

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate,

Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.

Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos,

E vós, príncipe da milícia celeste,

Pela virtude divina, precipitai no inferno a satanás

E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo

Para perder as almas. Amém.

3. Poderosa oração de São Jorge

São Jorge é reverenciado por sua coragem e determinação. Sua oração é especialmente usada para pedir proteção e força para enfrentar os desafios da vida.

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge,

Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem,

Tendo mãos, não me toquem,

Tendo olhos, não me vejam,

E nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal.

4. Oração de Santa Rita de Cássia

Santa Rita é a santa das causas impossíveis, sendo muito venerada por sua intercessão em momentos de aflição e desespero.

Ó poderosa e gloriosa Santa Rita,

Eis a Vossos pés uma alma desamparada,

Que necessitando de auxílio recorre a Vós

Com a doce esperança de ser atendida.

Libertai meu coração das angústias que me oprimem

E devolvei-me a paz.

Por Vosso poder, livrai-me das aflições

E abençoai minha vida com luz e tranquilidade.

Amém.

5. Oração de São Francisco de Assis

São Francisco de Assis , patrono dos animais e do meio ambiente, é conhecido por sua humildade e amor ao próximo. Sua oração pede pela paz interior e pela transformação das adversidades em aprendizado.

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.

Onde houver ódio, que eu leve o amor;

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;

Onde houver discórdia, que eu leve a união;

Onde houver dúvida, que eu leve a fé;

Onde houver erro, que eu leve a verdade;

Onde houver desespero, que eu leve a esperança;

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;

Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado;

Compreender que ser compreendido;

Amar que ser amado.

Pois é dando que se recebe,

É perdoando que se é perdoado,

E é morrendo que se vive para a vida eterna.