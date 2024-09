Tiradentes encanta com seu centro histórico repleto de casarões coloniais, ruas de pedra e a Serra de São José como moldura natural (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock) 3 atrações para conhecer em Tiradentes

Pequena e charmosa, Tiradentes é um destino apaixonante logo à primeira vista. Seu centro histórico é um convite a um passeio a pé, para se perder entre as ruas estreitas com calçamento de pedra e repletas de coloridos casarões coloniais, que abrigam ateliês, lojinhas de artesanato e restaurantes. Parece vinda direto de séculos atrás. Para completar esse cenário, a Serra de São José cerca a cidade como uma bela moldura natural.

Os pontos turísticos são vários: a Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada no topo de uma ladeira, o Largo das Forras, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e o museu de Sant’ana, só para citar alguns. Há ainda o passeio de Maria Fumaça que liga Tiradentes à cidade vizinha de São João Del Rei. Não à toa, esta é uma das cidades históricas mineiras mais visitadas. Mas Tiradentes tem outras atrações que vão além do tradicional centro histórico e, assim, tem se tornado um polo de culinária e turismo diferenciado.

1. Luiz Porto Vinhos Finos

Destaque aqui para a Luiz Porto Vinhos Finos, cuja história faz seus vinhos ainda mais especiais. A família Porto foi pioneira no cultivo de uvas para vinhos finos no sul de Minas , ainda em 2004. Por conta do clima tropical de altitude da região, com muita umidade no verão, isso só foi possível graças a uma pesquisa que desenvolveu a colheita de uvas no inverno, o oposto do que acontece na maior parte do mundo (é o ciclo invertido, através da técnica de dupla poda).

Da colheita em Cordislândia à experiência em Tiradentes

Em 2012 aconteceu a primeira colheita nos vinhedos na pequena cidade de Cordislândia. Na época, Luiz Porto Júnior ajudava o pai, Luiz Porto, a realizar esse seu sonho. Mas os vinhos só foram lançados no mercado após o falecimento do patriarca. Coube ao filho investir nessa empreitada para honrar a memória do pai.

O negócio cresceu, e surgiu assim a necessidade de receber visitantes no local. Porém, Cordislândia não atendia a essa demanda, então veio a ideia de mudar a vinícola para um endereço mais turístico. Os vinhedos continuam no sul de Minas, mas agora os vinhos são todos produzido sem Tiradentes.

A Luiz Porto se orgulha de produzir vinhos autenticamente mineiros , com aspectos sensoriais bem diferentes dentro do cenário nacional, graças ao ciclo invertido. Em seu moderno espaço localizado próximo ao centro histórico de Tiradentes, a vinícola recebe os visitantes de braços abertos. Ali, podem conhecer todo o processo produtivo e ainda participar de uma degustação harmonizada, sempre regada a um bom papo.

2. Restaurante Virada’s do Largo

De volta ao centro, para quem não abre mão de se deliciar com a boa comida mineira, o restaurante Virada’s do Largo, ou só Restaurante da Beth, combina essa tradicional culinária com toques de originalidade da chef Beth Beltrão, também proprietária da casa.

Receitas clássicas como frango com ora-pro-nóbis ou quiabo, tutu com lombo grelhado e costelinha e feijão tropeiro encantam exatamente pela simplicidade e o gosto pelos processos artesanais. Reserve um espaço para a sobremesa, notadamente o sorvete de queijo com calda quente de goiabada.

3. Pousada Pequena Tiradentes

Para hospedagem no destino, a pousada Pequena Tiradentes surpreende em cada detalhe e exibe um conceito singular: a ideia foi recriar a cidade em menor escala, na forma de um hotel. Os corredores entre os quartos aparecem ali como um labirinto de ruas estreitas a céu aberto, iluminadas por lampiões.

Cada acomodação é um casarão colonial diferente, com muitas cores. A pousada conta ainda com spa, sauna, piscina externa, piscina coberta e climatizada, academia e espaço kids . Dá para dizer que o café da manhã é um verdadeiro espetáculo, com opções que não acabam mais. Pães, queijos mineiros e bolos variados, tapioca e ovos feitos na hora, sucos e shots funcionais, bebidas quentes servidas à mesa e muito mais.

Por Patrícia Chemin – revista Qual Viagem