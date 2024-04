Ler livros jornalísticos instiga a reflexão sobre temas contemporâneos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) 5 livros-reportagem para celebrar o Dia do Jornalista

Em 7 de abril é celebrado o ‘Dia do Jornalista’, com o intuito de homenagear os profissionais que, todos os dias, apuram fatos, elaboram pautas e levam informação à população de maneira imparcial e ética. A data, criada pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI), também é um lembrete sobre a importância da liberdade de imprensa para o compartilhamento de conhecimento, seja ele via rádio, televisão, mídias sociais, jornal impresso, revista ou livro.

Tendo isso em mente, selecionamos 5 livros-reportagem escritos por profissionais da área como Eliane Brum, Daniela Arbex, Truman Capote, Nana Queiroz e Caco Barcellos que oferecem insights valiosos sobre temas contemporâneos que você precisa conhecer. Confira!

1. A Sangue Frio

Escrito por Truman Capote, ‘A Sangue Frio’ é uma obra-prima do jornalismo. Publicado em 1966, o livro narra os brutais assassinatos da família Clutter, na pequena cidade de Holcomb, no Kansas. Na obra, o autor mergulha fundo na psicologia dos assassinos, Perry Smith e Dick Hickock, enquanto investiga os eventos que levaram ao crime e suas consequências devastadoras para a comunidade. Com uma narrativa envolvente e detalhada, Capote examina não apenas os eventos em si, mas também os aspectos mais profundos da natureza humana, explorando temas como moralidade, violência e justiça.

2. Rota 66

‘Rota 66’ é um romance escrito por Caco Barcellos, jornalista brasileiro. Publicado em 1992, a obra narra as histórias de diversos personagens que vivem às margens da Route 66, uma das estradas mais icônicas dos Estados Unidos. Ao longo da trama, o autor mergulha nas vidas desses indivíduos, revelando suas lutas, sonhos e conflitos em meio à paisagem árida e poética da América profunda. Com uma prosa envolvente e uma narrativa rica em detalhes, o livro oferece uma visão profunda e humana sobre a diversidade e complexidade do povo americano, capturando as nuances de uma nação em constante transformação.

3. Olho da Rua

Publicado em 2006, ‘Olho da Rua’, escrito por Eliane Brum, jornalista e escritora brasileira, oferece uma coletânea de crônicas que abordam questões sociais, políticas e culturais do Brasil contemporâneo. Na obra, a autora apresenta uma escrita sensível e penetrante, mergulhando nas vidas das pessoas comuns e destacando suas histórias, muitas vezes esquecidas pela sociedade. Suas crônicas revelam as complexidades e contradições da vida urbana, expondo a beleza e a tragédia encontradas nas ruas das cidades brasileiras.

4. Presos Que Menstruam

‘Presos Não Menstruam’ é um livro de autoria da brasileira Nana Queiroz, lançado em 2013. Na obra provocativa e instigante, ela aborda questões de gênero e sistema prisional, desafiando estereótipos e expondo as duras realidades enfrentadas por mulheres atrás das grades. A autora mergulha nas vidas das detentas, destacando suas lutas diárias por dignidade, justiça e direitos básicos. Além disso, o título sugestivo destaca a desigualdade de gênero no sistema carcerário e ressalta a importância de reconhecer e confrontar essas disparidades.

5. Todo Dia a Mesma Noite

Em ‘Todo Dia a Mesma Noite’, Daniela Arbex, jornalista brasileira, aborda o incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 27 de janeiro de 2013, no Rio Grande do Sul, que resultou na morte de 242 pessoas e deixou centenas de feridos. Na obra, ela mergulha nas histórias das vítimas e de seus familiares, revelando não apenas a tragédia em si, mas também os diversos aspectos sociais, políticos e econômicos que contribuíram para o ocorrido. A narrativa é intensa e emocionante, proporcionando uma reflexão profunda sobre as consequências de negligências e descasos.