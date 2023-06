Redação EdiCase 8 livros para ressignificar a relação entre trabalho e saúde mental

Estresse, sobrecarga e esgotamento são alguns dos termos que hoje se conectam com a maneira como o ambiente de trabalho é encarado, especialmente para quem empreende. Isso porque as relações profissionais possuem forte impacto na saúde mental, e determinados comportamentos praticados, ou endossados pelas organizações podem desencadear, podem acelerar quadros de doenças psicoemocionais, como o burnout .

Felizmente, as práticas de cuidado emocional entraram para a lista de prioridades das empresas, que não podem mais se dar ao luxo de ignorar sinais de estresse e exaustão. Neste mesmo sentido, psicólogos, psiquiatras e especialistas em negócios discutem o assunto em livros repletos de ideias poderosas que revelam o que fazer diante de situações tóxicas e mostram como encontrar o caminho da leveza no meio corporativo.

Pensando nisso, separamos 8 livros sobre saúde mental no trabalho para você incluir na sua fila de leitura. Confira!

1. Playfulness: Trilhas para uma vida resiliente e criativa

Inspirado nos diversos significados e traduções da palavra “play”, o psicólogo Lucas Franco Freire apresenta respostas às incertezas, contradições e ambiguidades da hipermodernidade, que desencadearam uma onda de adoecimento psicológico dentro e fora do mundo corporativo.

Para minimizar o sofrimento e toda conotação negativa que o trabalho ganhou ao longo das últimas revoluções industriais, o autor convida o leitor a refletir, construir e transformar sua rotina, sua carreira, sua vida, sua comunidade e até o mundo com leveza e criatividade.

2. Gestão da travessia: aprendendo a viver e a cuidar de si em um mundo de ondas gigantes

A psicóloga Juliana Bley reúne no livro reflexões sobre a importância de respeitar a ciclicidade da vida, abrir mão de certas conquistas, criar espaço para o novo, entender os tipos e níveis de luto gerados pelas perdas e como encontrar o caminho de volta quando o sentimento de se estar no fundo do poço é avassalador. A obra apresenta ainda recursos, estratégias e atitudes de autocuidado essenciais para encarar situações desafiadoras e momentos difíceis, fortalecendo a resiliência e habilidade de adaptação.

3. Não deixe a vida te maltratar: A busca da (in)felicidade

O psiquiatra Dr. Nelio Tombini aborda temas como os “viciados em trabalho” ou workaholics , síndrome de burnout , bipolaridade, escravidão psicológica e a toxidade do pensamento positivo, estes assuntos que se conectam no mesmo ponto: fazem com que momentos ruins se sobressaiam aos bons e tornem qualquer adversidade em um monstro de sete cabeças. Como uma sessão de terapia, ele oferece no livro reflexões e percepções para que o leitor compreenda com mais intimidade os próprios sentimentos, saiba lidar com eles e aprenda a ter controle para tomar decisões.

4. (Auto)liderança antifrágil

O conceito que dá nome ao livro é proposto pelo gestor de projetos Victor de Almeida Moreira, que liderou equipes em empresas como Vale, Deloitte e Anglo American, como uma solução para os problemas consequentes de um mundo cada vez mais volátil e instável.

Falta de foco, paralisia diante da pressão , acúmulo de tarefas e estagnação são alguns exemplos de obstáculos que podem ser driblados com a metodologia 5 As: autoconsciência, autorreflexão, autorresponsabilidade, autoignição e autorregulação.

5. Liderança no Divã: uma análise acolhedora, humanizada e prática sobre o desafio de liderar

Neste livro, o psicólogo Ricardo Chaves alerta que o bem-estar das equipes começa pela saúde mental do líder e destaca como o cuidado psicológico sofre um preconceito ainda maior em cargos de chefia ou coordenação. Estes profissionais são geralmente vistos com estereótipos de perfeição e excelência, relegando a um segundo plano o tratamento das emoções e o desenvolvimento da maturidade emocional. Pressão por resultados e responsabilização pelas tarefas de outros são alguns dos cenários propícios para o agravamento da saúde mental de líderes discutidos na obra.

6. Células sociais caórdicas – O caminho para um novo mundo

Nesta obra, o especialista em gestão e psicanalista Henrique Medeiros discute como podemos conduzir a humanidade para um mundo sustentável, socialmente justo e economicamente viável. Ao desvendar o conceito “caórdico”, que une caos e ordem, ele explica como é possível ajudar os trabalhadores estressados que hoje operam em desacordo com o que desejam, estão insatisfeitos, sentem-se sem voz e sem poder de decisão sobre os seus destinos dos lugares onde estão inseridos.

Ainda, o autor destaca o talento que as pessoas têm para criar soluções e desafia a implementação de maneiras diferentes de produzir bens e serviços de forma que beneficiem a qualidade de vida de todos – e não do capital –, garantindo a perpetuação da existência.

7. Burnout – 100 perguntas para lidar com os excessos no trabalho

A partir de cartas com perguntas que estimulam a reflexão sobre a rotina de trabalho, o livro facilita a identificação de comportamentos que resultam em quadros de ansiedade, depressão e altas cargas de estresse. Com perguntas sobre a relação de nossos pais com a profissão e sobre as dinâmicas em grupo na época de escola, Moretti evidencia a construção social por trás de máximas como “estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem”.

Segundo ele, falácias como esta tornaram aceitável rejeitar momentos de lazer ou mesmo deixar de passar tempo com amigos e família quando a justificativa é o trabalho. O conteúdo das cartas também permite uma autoavaliação para aqueles que hoje sofrem com o trabalho, mas não conseguem verbalizar as emoções nem visualizar um caminho para lidar com este mal da modernidade.

8. Calma – Workbook: Um guia com atividades práticas para aliviar a ansiedade

Essencial tanto para o cuidado da saúde mental, principalmente no contexto profissional, o livro “Calma – Workbook” é um diário inspirador que o ajudará a desenvolver habilidades valiosas para toda a vida.

Nele, o leitor encontrará atividades práticas que o auxiliarão a aliviar a ansiedade, lidar com emoções complexas e aumentar a consciência corporal. Escrito por Christopher Hutcheson, especialista com mais de 14 anos de experiência no tratamento de pessoas com ansiedade, este guia reúne técnicas terapêuticas eficazes em um formato interativo.

Por Misael Freitas