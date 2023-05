Manoella Bittencourt 5 filmes sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil

18 de maio é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. Essa data, instituída em 2000 por toda a federação, é uma forma de conscientizar a sociedade sobre a importância de proteger os direitos das crianças e dos adolescentes e combater essas formas de violência. Inclusive, “Maio laranja” é uma iniciativa que visa dar visibilidade a este assunto.

Segundo o Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas 2020, publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o Brasil é apontado como um dos principais países de origem, trânsito e destino de vítimas de tráfico de pessoas, incluindo exploração sexual infantil.

Para enfrentar esse problema complexo, é necessário conscientizar, educar e mobilizar esforços coletivos. O cinema, como uma forma de expressão social, tem o poder de lançar luz sobre questões sensíveis e desafiadoras. Essas obras mostram a realidade das vítimas, destacam os profissionais que estão na linha de frente dessa batalha e nos fazem refletir sobre a importância de agir e fazer a diferença.

Pensando nisso, confira 5 filmes sobre o combate à exploração sexual.

1. Um crime entre nós

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de casos de exploração sexual infantil (Imagem: Reprodução Digital | Globo Filmes)

O documentário brasileiro aborda a luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Lançado em 2020, o filme traz a união de figuras conhecidas como Jout Jout, Luciano Huck, Dráuzio Varella e Gail Dines, juntamente com aqueles que trabalham diariamente para resgatar meninas e meninos do ciclo perverso desse mercado cruel.

A produção destaca a triste realidade de que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de casos de exploração sexual infantil, uma situação alarmante e dolorosa que exige uma ação urgente. Por meio de uma investigação profunda, “Um Crime Entre Nós” expõe os universos reais e virtuais nos quais essa exploração ocorre, revelando como as crianças e adolescentes são submetidos a essa violência.

Onde assistir: Globoplay (GNT), Canal Brasil, YouTube, Video Camp e Philos.

2. A Informante

A Informante retrata o envolvimento de funcionários da ONU em caso de tráfico sexual (Reprodução Digital | Samuel Goldwyn Films)

Lançado em 2010, a obra baseada em eventos reais, aborda o tráfico de pessoas e o abuso sexual infantil e adolescente. Dirigido por Larysa Kondracki, o filme conta a história de Kathryn Bolkovac (Rachel Weisz), uma policial americana que se torna uma observadora da ONU na Bósnia após a guerra no país. Ela descobre um vasto esquema de tráfico de mulheres e crianças, incluindo exploração sexual, envolvendo funcionários das Nações Unidas e mercenários.

Onde assistir: Netflix.

3. Spotlight – Segredos Revelados

Spotlight é baseado em uma história real que desvendou crimes na Igreja Católica (Imagem: Reprodução Digital | Sony Pictures)

Vencedor do Oscar de 2016 nas categorias “Melhor Filme” e “Melhor Roteiro Original”, o filme é baseado em fatos que aborda a luta contra o abuso sexual infantil dentro da Igreja Católica. Dirigido por Tom McCarthy e lançado em 2015, o longa segue uma equipe de jornalistas investigativos do jornal The Boston Globe, conhecida como Spotlight, enquanto eles desvendam uma extensa rede de encobrimento e silêncio em torno de casos de abuso sexual de crianças cometidos por padres.

Os profissionais enfrentam desafios significativos, incluindo a pressão e a influência da Igreja Católica e a relutância de algumas vítimas em se manifestar. Diante disso, o filme levanta questões importantes sobre a responsabilidade das instituições em proteger as vítimas e denunciar os agressores, assim como a necessidade de uma maior conscientização e vigilância para prevenir e combater o abuso sexual infantil.

Onde assistir: Prime Video.

4. Tráfico, Bem-vindo à América

Baseado em histórias reais, o filme mostra a violência sexual na fronteira do México com os EUA (Imagem: Reprodução Digital | Paramount)

Seguindo histórias reais, o roteiro é baseado no artigo de Peter Landesman “The Girls Next Door”, publicado em 2004 na The New York Times Magazine. O filme conta a história de Adriana, uma jovem mexicana de 13 anos que é sequestrada e vendida para a indústria do sexo. O longa retrata a luta desesperada de seu irmão , Jorge, interpretado por Cesar Ramos, para encontrá-la e resgatá-la das mãos dos traficantes.

Ao longo da jornada, Jorge se une a Ray, um agente da polícia de imigração, interpretado por Kevin Kline, que também está determinado a acabar com a rede de tráfico de seres humanos. A obra oferece uma perspectiva contundente e chocante sobre a realidade sombria do abuso sexual infantil e do tráfico de pessoas.

Onde assistir: Paramount+ e Apple TV+.

5. Um olhar do paraíso

A obra mostra as consequências psicológicas do abuso para toda a família (Imagem: Reprodução Digital | Paramount Pictures)

O filme aborda de maneira indireta a necessidade do combate ao abuso sexual infantil. Baseado no romance de mesmo nome escrito por Alice Sebold, a história segue Susie Salmon, uma jovem de 14 anos que é brutalmente assassinada por um vizinho. Após sua morte, ela permanece em um estado de existência intermediário, observando sua família e os esforços deles para encontrar o assassino. A obra aborda as questões emocionais e psicológicas que surgem após um abuso tão traumático.

“Um Olhar do Paraíso” destaca a importância de dar voz às vítimas e explorar as complexidades emocionais e psicológicas que acompanham o abuso sexual infantil e adolescente. A história revela como essas experiências afetam não apenas as próprias vítimas, mas também suas famílias e comunidades.

Onde assistir: Prime Video.