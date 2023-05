Redação EdiCase 6 ruas pelo mundo que chamam a atenção dos turistas

As ruas e avenidas desempenham um papel fundamental no turismo, pois são as vias que conectam os diferentes pontos de uma cidade e proporcionam acesso fácil e conveniente a seus atrativos turísticos. Elas são os caminhos que levam os visitantes a descobrir e explorar as maravilhas de um destino, sejam elas famosas atrações, bairros encantadores, restaurantes autênticos ou lojas locais.

Além disso, as ruas e avenidas muitas vezes refletem a identidade e a cultura de uma cidade, oferecendo aos turistas uma experiência autêntica e imersiva. Por isso, a Booking.com selecionou seis logradouros e avenidas mundo afora que valem a visita e dicas de onde se hospedar por perto. Confira locais que valem a visita !

1. Rua Conde de Bobadela, Ouro Preto (Brasil)

Ouro Preto é uma cidade do estado de Minas Gerais que abriga algumas das joias arquitetônicas da história brasileira. É na cidade que fica a Rua Conde de Bobadela, nomeada em homenagem ao militar português Gomes Freire de Andrade, que governou a Capitania do Rio de Janeiro e foi o primeiro a carregar o título. Nessa rua, é possível encontrar uma variedade de restaurantes, igrejas, lojas de artesanatos e comércio.

É lá, também, onde se encontra o Museu da Inconfidência. Na ladeira que dá curvas a essa via, os turistas encontram a Pousada Solar da Ópera, uma acomodação encantadora situada em um edifício do século XIX que apresenta uma bela decoração colonia l. Quem já ficou por lá, afirma que a propriedade é super bem localizada.

2. Via Celio Vibenna, Roma (Itália)

Via Celio Vibenna possui vista para o Coliseu (Imagem: Artography | ShutterStock)

Imagine trafegar de carro por uma rua onde, logo ao lado, se encontra o Coliseu . A Via Celio Vibenna, em Roma, é endereço para o maior anfiteatro já construído e icônico ponto turístico da capital italiana. Também conhecido por Anfiteatro Flaviano, já que foi construído na época de imperadores dessa dinastia, o Coliseu tinha capacidade para 50 a 80 mil espectadores e era palco de combates de gladiadores e espetáculos públicos.

Vale visitar o monumento e descobrir mais detalhes sobre a história das batalhas e os fatos sobre a arquitetura do local. A 10 minutos a pé dali o viajante encontra o Fauno Urban Resort, uma propriedade cheia de verde, com clima relaxante e um delicioso café da manhã italiano servido diariamente.

3. Yonge Street, Toronto (Canadá)

Yonge Street recebe comunidade LGBTQIA+ em alta (Imagem: V. Ben | ShutterStock)

Dentro de Toronto, existe um enclave chamado Church-Wellesley. Esse território com distinções sociais e culturais, com fronteiras geográficas dentro dos limites da cidade, é uma área totalmente dedicada à comunidade LGBTQIAP+ e rica em arte e cultura.

Chamada pelos locais de “village”, essa espécie de bairro possui galerias, instalações de arte, teatro e vida noturna diversificados, que atraem visitantes da comunidade e de fora dela em todo o mundo. É em uma das ruas que delimitam o local, a Yonge Street, que acontece o Pride Festival de Toronto, o maior evento dessa categoria no Canadá, com mais de 90 carros alegóricos e uma multidão que chega a centenas de milhares.

Para quem quiser se hospedar por perto, uma das opções é o The Anndore House, que fica numa das esquinas perpendiculares da Yonge Street. E se o turista quiser conhecer mais de Toronto, dá para fazer um passeio guiado a pé para visitar as 10 atrações mais famosas da cidade.

4. Caminito, Buenos Aires (Argentina)

Caminito é histórica em Buenos Aires (Imagem: T photography | ShutterStock)

Com a vantagem de um câmbio que favorece, Buenos Aires é um dos destinos mais badalados para quem deseja sair do Brasil. E uma vez que se visita a capital argentina, é impossível não passar pelo Caminito. Ele é uma espécie de rua-museu localizado no bairro de La Boca cujo nome homenageia um célebre tango composto por Juan de Dios Filiberto e Gabino Coria Peñaloza.

O icônico logradouro colorido está, ainda, bem próximo ao La Bombonera, campo de futebol do clube Boca Juniors, um dos times mais bem-sucedidos do futebol argentino. Se estiver viajando com crianças, o Hotel Intersur San Telmo é uma opção com espaço infantil a uma curta distância de carro do Caminito, do Mercado de San Telmo e do Porto Madero.

5. Spiegelgracht, Amsterdã (Holanda)

Amsterdã é conhecida pelo amplo uso da bicicleta (Imagem: Jan van der Wolf | ShutterStock)

O Spiegelgracht é um canal no centro de Amsterdã que também dá nome à via em suas bordas. O local está distante apenas seis minutos de bicicleta – um dos meios de transporte mais utilizados na cidade – da Casa de Anne Frank e apenas oito minutos do Rijksmuseum, alguns dos pontos mais famosos da cidade.

O canal foi construído no século XVI e faz parte do conjunto de Canais de Amsterdã que foram designados como Patrimônio Mundial da UNESCO. Para quem deseja embarcar em um passeio pelas águas que cruzam estes caminhos, é possível realizar um cruzeiro pelos canais.

Para se hospedar, não há opção melhor que uma acomodação bem de frente para Spiegelgracht – e é isso que o turista encontra no Spiegelgracht Apartments, que consegue abrigar até cinco pessoas em um ambiente de muito bom gosto.

6. Duval Street, Key West (Estados Unidos)

Rua dos EUA possui influência caribenha (Imagem: xbrchx | ShutterStock)

Key West é uma pequena ilha no estado da Flórida famosa por seu pôr do sol, pelas águas azul-turquesa e pela influência caribenha nas casas e na cultura – já que está perto de Cuba e Bahamas. Um dos locais mais populares da cidade é a Duval Street, a principal rua do centro da cidade, que conta com mais de 40 bares e restaurantes, diversas lojas e lugares para curtir a vida noturna.

Foi lá que teve origem a famosa “key lime pie”, uma torta de limão norte-americana feita com frutas da região. Os viajantes que se aventurarem pelo local só com amigos, parceiros ou familiares adultos podem aproveitar o H2O Suites – Adults Only, a apenas 200 metros da rua principal. Para fechar com chave de ouro, dá para contratar um passeio de veleiro com bebidas e aperitivos ao pôr do sol.

