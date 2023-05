Janaine Fernandes 10 curiosidades sobre a saga Star Wars

4 de maio é conhecido como o Dia de Star Wars. A data faz uma homenagem à franquia de filmes que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo e que, até hoje, se faz presente na vida de muitas gerações. O primeiro longa da saga, criada pelo cineasta George Lucas, foi lançado em 1977 e se tornou um ícone da cultura popular.

Na época de sua estreia , Star Wars conseguiu a maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando mais de US$ 775 milhões e ganhando sete premiações no Oscar. Atualmente, a franquia segue com nove filmes e mais dois spin-offs , que estão disponíveis no Disney+ . E, para comemorar o Dia de Star Wars, trouxemos as principais curiosidades sobre a obra. Confira!

1. Criação de Darth Vader

Darth Vader foi o primeiro personagem do universo Star Wars criado por George Lucas.

2. Surgimento do nome do R2-D2

O nome do personagem R2-D2 surgiu na pós-produção do filme Loucuras de Verão (1973). O editor de som pediu a George Lucas o R2-D2, abreviação de “rolo#2 do segundo diálogo”. O diretor, então, gostou da sonoridade e anotou para utilizar em Star Wars.

3. Acidente nas gravações

Durante as gravações de “O Despertar da Força”, episódio 7 da franquia, Harrison Ford quebrou a perna. Uma porta da Millenium Falcon caiu em seu pé e, com isso, as gravações precisaram ser paralisadas até que ele se recuperasse.

4. Mantendo segredo

O ator John Boyega tomou tanto cuidado para não deixar vazar a informação de que tinha conseguido um papel na franquia que não contou nem para os seus pais que interpretaria o personagem “Finn” em “O Despertar da Força”. Somente após a divulgação da primeira foto oficial do elenco é que ele foi avisar a família.

5. Salvo pelo chroma key

A cena em que Kylo Ren mata Han Solo foi filmada totalmente em chroma key , a famosa tela verde. O diretor J.J. Abrams ainda não sabia onde queria que a cena acontecesse, então aproveitou os recursos tecnológicos.

6. Yoda foi baseado em Albert Einstein

Criado pelo maquiador de efeitos especiais Stuart Freeborn, o visual do Mestre Yoda foi inspirado no grande cientista Albert Einstein. A proposta era deixar o personagem com aquele ar de sabedoria. O maquiador contou que, em “O Império Contra-Ataca”, ele usou o próprio rosto misturado com o rosto do cientista.

7. Como surgiu o Chewbacca

George Lucas se inspirou em seu cachorro para criar o Chewbacca. Seu pet pesava 58 kg e era muito peludo.

8. A ideia de Star Wars

Star Wars é uma homenagem a filmes de samurai e velho oeste, gêneros que George Lucas consumia e tinha como referência. Ao lado de Steven Spielberg, seu amigo, eles tiveram o insight de criar um filme de guerra espacial misturando esses dois estilos.

9. Medo do fracasso

George Lucas não acreditava que Star Wars seria o sucesso que foi, muito menos a produtora que investiu (a qual acabou concedendo todos os direitos do filme a Lucas). No dia da première , o diretor não estava presente por medo do fracasso. Ele se isolou em seu sítio até receber uma ligação que confirmava o sucesso do longa.

10. Franquia bilionária

Star Wars é uma das franquias mais lucrativas da história do cinema. Estima-se que seis filmes da saga arrecadaram cerca de US$ 4,41 bilhões de dólares. Isso sem contar a venda de todos os brinquedos, jogos eletrônicos, histórias em quadrinhos, desenhos animados e produtos derivados. Além disso, esses seis filmes receberam 25 nomeações ao Oscar e venceram 11, seis deles apenas por “Uma Nova Esperança”.