Vitoria Rondon Dia Nacional dos Animais: 4 filmes que falam sobre a importância de protegê-los

No dia 14 de março, é celebrado, no Brasil, o “Dia Nacional dos Animais”. Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os direitos dos bichos, a data foi estabelecida a partir da apresentação do Estatuto dos Animais, no Congresso Nacional, em 2012, e reforça a necessidade dos cuidados que devem ser dados a eles, sejam domésticos ou selvagens.

Para refletir sobre o assunto, os filmes com animais, mesmo que aparentemente fofos, retratam a importância de protegê-los e promovem ações positivas nos telespectadores. Por isso, confira, a seguir, 4 filmes que prometem mexer com as suas emoções e impactar a sua relação com o reino animal. Veja!

1. Procura-se Gonker (2023)

Dirigido por Stephen Herek, mesmo diretor de “101 Dálmatas”, o longa, baseado em fatos, narra a história do amado cachorro Gonker, um golden retriever que se perde na floresta após fazer uma trilha com o seu jovem tutor Fielding Maschall (Johnny Berchtold). Desesperado, mas sem perder as esperanças, o menino decide pedir ajuda ao seu pai John (Rob Lowe), que não o vê há anos, para recuperar o amigo.

Durante as buscas, o menino mobiliza diversos vizinhos e voluntários, que tentam encontrar o cachorro o mais rápido possível, pois ele sofre da doença de Addison, uma insuficiência renal que requer injeções mensais. Enquanto a procura continua, Fielding também pode conseguir resolver alguns problemas do passado.

Onde assistir: Netflix.

2. The One and Only Ivan (2020)

Filme “The One And Only Ivan” (Imagem: Reprodução digital | Digital Makeup Group e Walt Disney Pictures)

Uma adaptação do livro “O Grande Ivan”, da escritora K. A. Applegate, eleito best-seller pelo New York Times, o filme conta a história de um gorila muito especial chamado Ivan, o qual sofre por não saber das suas origens.

Vivendo em um shopping suburbano junto à elefante Stella, ao cão Bob e a outros animais, ele alimenta as suas esperanças de descobrir quem é apenas com algumas lembranças da selva , de onde foi capturado quando filhote. No entanto, com a ajuda de seus amigos, ele descobre pistas para desvendar os mistérios do passado e planeja uma fuga do cativeiro em que vive.

Onde assistir: Disney+.

3. Okja (2017)

Filme “Okja” (Imagem: Reprodução digital | Netflix, Plan B Entertainment, Kate Street Picture Company e Lewis Pictures)

Dirigida e roteirizada por Bong Joon-ho, mesmo diretor de “O Expresso do Amanhã” e “Parasita”, a trama faz um apelo contra os maus-tratos aos animais e os métodos selvagens de algumas empresas. No ano de 2007, em Nova York, Lucy Mirando (Tilda Swinton), CEO de uma poderosa empresa, apresentou ao mundo uma nova espécie de animal conhecida como “superporco”. Descobertos no Chile, os animais são enviados a 26 países diferentes, onde terão que se adaptar ao novo habitat e ser apresentados à humanidade.

Com o projeto, Lucy pretende deixar os animais espalhados por 10 anos e, após esse período, realizar um concurso para escolher o melhor superporco. Com isso, uma jovem chamada Mija (Seo-Hyun Ahn) conhece Okja, uma superporca fêmea criada por seu avô. Com o tempo, a menina se apega ao animal e, percebendo que está prestes a perdê-la, decide lutar para ficar ao seu lado, custe o que custar.

Onde assistir: Netflix.

4. Rio 2 (2014)

Filme “Rio 2” (Imagem: Reprodução digital | Blue Sky Studios e 20th Century Animation)

Um clássico dos filmes infantis que retrata a exploração do reino animal, este filme nacional não poderia faltar na lista. Dirigida por Carlos Saldanha, a animação narra a história da arara Blu, um pássaro que nunca aprendeu a voar. Capturado por contrabandistas de animais quando tinha acabado de nascer, Blu vive uma vida domesticada com sua dona Linda, nos Estados Unidos, e pensa que é a última arara de sua espécie.

No entanto, Linda descobre que existe, no Brasil, uma arara-azul fêmea, chamada Jewel, e decide levar Blu ao país para conhecê-la. Contudo, o que ela não esperava é que ambos os pássaros seriam capturados por contrabandistas. Na jornada, Blu e Jewel escapam e começam a viver uma nova aventura rumo à liberdade.

Onde assistir: Disney+.