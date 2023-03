Redação EdiCase 10 dicas para se dar bem nos jogos de Spider-Man no PS 4 e PS 5

Homem-Aranha é sucesso nos cinemas, quadrinhos e videogames. As aventuras do Aranha no PlayStation 4 e 5 estão entre os jogos mais vendidos do console. São duas versões, uma com Peter Parker como herói principal e outra com Miles Morales. Aqui estão 10 dicas para jogar “Spider-Man” nos consoles da Sony e se dar bem mais rápido!

1. Aprenda a se balançar

A mecânica de balanço é uma das partes mais importantes do jogo, então dedique um tempo para aprender a se balançar de forma eficiente e rápida. Use o botão R2 para se balançar e aproveite as diferentes técnicas disponíveis a fim de maximizar sua velocidade e seu movimento.

2. Use os arredores para se locomover

Além de se balançar, você também pode correr pelas paredes, saltar e escalar. Use os arredores para se locomover rapidamente e surpreender seus inimigos.

3. Experimente diferentes combos

O combate em “Spider-Man” é bastante fluido e permite combinações de golpes, teias e habilidades especiais. Experimente diferentes combos para encontrar a combinação que funciona melhor para você.

4. Atualize seus gadgets

Existem vários gadgets disponíveis no jogo, como bombas de teia, drones e minas. Certifique-se de atualizar seus gadgets para torná-los mais eficazes durante o combate.

5. Explore o mundo

Há muito a explorar em “Spider-Man”, então não se limite apenas a seguir a história principal. Encontre e complete as atividades secundárias, como desafios de balanço, atividades de fotografia e encontre colecionáveis. Isso pode ajudar a aumentar suas habilidades e sua experiência.

6. Preste atenção ao seu sentido de aranha

O “sentido de aranha” é uma habilidade especial que permite detectar inimigos e itens escondidos no ambiente. Use-o frequentemente a fim de evitar surpresas desagradáveis ​​e encontrar coisas úteis.

7. Melhore suas habilidades

Você pode ganhar pontos de habilidade ao subir de nível e completar certas atividades. Use-os para desbloquear novas habilidades e melhorar suas habilidades existentes.

8. Faça uso de seu traje

Cada traje em “Spider-Man” oferece habilidades especiais e bônus únicos. Experimente diferentes trajes para ver qual deles funciona melhor para o seu estilo de jogo.

9. Use o ambiente a seu favor

O ambiente pode ser usado de várias maneiras para derrotar seus inimigos. Use objetos ao seu redor, como caixas, carros ou postes de luz para nocautear os adversários.

10. Aproveite a história

“Spider-Man” tem uma abordagem envolvente e emocionante que vale a pena experimentar. Aproveite a jornada e não se apresse para completar a história principal, porque há muito para aproveitar no jogo.

Por Douglas Martinez – Editora Europa