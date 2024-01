Redação Leitores da Catraca Livre pagam apenas R$ 10 na Cinesala

Janeiro chegou chegando e que tal curtir um filmão em um dos cinemas de rua mais tradicionais de SP nesse início de ano? A Cinesala segue a todo vapor e olha que legal: na segunda-feira, dia 15 de janeiro, leitores da Catraca Livre têm desconto exclusivo nos ingressos… Pode comemorar!

Bora planejar uma sessão pipoca? A poltrona sai de R$ 38 por apenas R$ 10. Para garantir o desconto, basta apresentar um print da matéria na bilheteria do cinema ou comprar antecipado pelo site .

Atenção : para evitar filas, recomendamos que você adquira seu ingresso online. O sofá individual e o sofá duplo não estão inclusos na promoção.

Veja os filmes em cartaz na segunda-feira, dia 15:

Patos! | às 13h30

Direção: Benjamin Renner e Guylo Homsy

Com: Elizabeth Banks, Keegan-Michael Key e Kumail Nanjiani

Eua – 91 min. – livre – dublado

Patos! é um filme infantil de animação e aventura dirigido por Benjamin Renner (A Raposa Má, Ernest et Célestine) e Guylo Homsy (Meu Malvado Favorito, O Lorax – Em Busca da Trúfula Perdida). A trama mostra uma família de patos formada por Mack (Kumail Nanjiani) – o pai superprotetor -, Pam (Elizabeth Banks) – a mãe exploradora -, e os filhos Dax (Caspar Jennings) e Gwen (Tresi Gazal). Enquanto Pam tem o desejo de mostrar o mundo aos filhos, Mack só quer manter a família em segurança no lago em que vivem na Nova Inglaterra. Porém, quando um novo grupo de patos aparece no local com uma série de histórias sobre viagens incríveis, a família concorda em partir rumo à Nova York, para visitar a Jamaica tropical. Mas a viagem começa a se complicar.

Folhas de Outono | às 17h10

Direção: Aki Kaurismäki

Com: Alma Pöysti e Jussi Vatanen

ALE/FIN – 81 min. – 14 anos – legendado

Ambientado na atual Helsinki, Folhas de Outono conta a história de Ansa (Alma Pöysti) e Holappa (Jussi Vatanen), duas almas solitárias cujo encontro casual em um bar de karaokê enfrenta vários obstáculos. De contatos perdidos a endereços errados, alcoolismo e um charmoso cachorro de rua, o caminho da dupla para a felicidade é tão agridoce quanto delicioso.

Os Rejeitados | às 16h50

Direção: Alexander Payne

Com: Paul Giamatti, Da’vine Joy Randolph e Carrie Preston.

Eua – 134 min. – 16 anos – legendado

Em Os Rejeitados, Paul Hunham (Paul Giamatti) é um professor altamente desgostado pelo corpo estudantil da Barton Academy, o internato em que trabalha. Enquanto alunos e professores voltam para as suas casas nas festas de fim de ano, o Sr.Hunham é designado a ficar responsável pelos estudantes que precisam ficar no colégio no feriado. Durante a tarefa, ele precisa lidar com Angus (Dominic Sessa), um adolescente rebelde que está de luto pela morte do pai.

Priscilla| às 19h20

Direção: Sofia Coppola

Com: Cailee Spaeny, Ari Cohen e Jacob Elordi

Eua/ITA – 116 min. – 16 anos – legendado

Quando a adolescente Priscilla Beaulieu conhece Elvis Presley em uma festa, o homem que já era um superstar do rock torna-se alguém completamente inesperado em momentos particulares: uma paixão emocionante, um aliado na solidão, um melhor amigo vulnerável. Por meio dos olhos de Priscilla, Sofia Coppola conta o lado invisível de um grande mito norte-americano durante o longo namoro e casamento turbulento de Elvis e Priscilla, desde uma base militar alemã até à sua propriedade dos sonhos em Graceland. O filme é um retrato de amor, fantasia e fama profundo e arrebatadoramente detalhado.

Conheça mais sobre a Cinesala

Localizado em Pinheiros, o espaço funciona como cinema de rua desde 1962. Por mais de 30 anos recebeu o nome de Cine Fiammetta, mas, em 1989, transformou-se na Sala Cinemateca e exibia filmes clássicos e raros que fizeram a cabeça de muitos cinéfilos. Em 2014, foi batizado como Cinesala e permanece assim até hoje, enchendo SP de cinema e amor!

