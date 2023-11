Redação Fat Family apresenta três shows gratuitos a Avenida Paulista

Lembra do tempo em que o R&B e o pop brasileiro eram embalados pelas vozes incríveis do Fat Family ? Pois o grupo está de volta para celebrar 25 anos de trajetória com três shows incríveis e gratuitos no Itaú Cultural !

O trio formado por Suzete, Katia e Simone canta hits que marcaram uma geração, como “Fim de Tarde”, “Jeito Sexy” e “Eu Não Vou”. A nova formação está pronta para incendiar o palco com uma energia contagiante!

A celebração é para todas as gerações, até aqueles que não conhecem o som do grupo Fat Family.

O grupo promete uma noite cheia de alegria e música de alta qualidade. Nos dias 10, 11 e 12 de novembro você tem um encontro marcado, no Itaú Cultural.

A retirada dos ingressos já começou, então não perca tempo para resgatar sua entrada! Clique aqui e vá curtir essa festa única cheia de nostalgia, dança e música!

