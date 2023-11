Oferecimento Wine Locals 4 experiências imperdíveis para quem ama vinhos pertinho de São Paulo

Ama vinho, mas ainda não conhece São Roque? Essa charmosa cidade no interior de São Paulo tem um monte de experiências fantásticas relacionadas a essa bebida divina. E a boa notícia é que você encontra boa parte delas na Wine Locals .

Esse guia poderoso reúne uma série de roteiros perfeitos pra quem curte visitar vinícolas e bares, explorar novos rótulos, provar vinhos feitos com diferentes tipos uvas e aprender tudo sobre a bebida.

O mais legal é que você pode participar de um montão de vivências diferentonas mesmo sem ser um grande conhecedor do assunto. Basta estar disposto a se aventurar por sabores incríveis e se divertir demais!

Bora conhecer algumas dessas experiências que separamos para você?

Você vai simplesmente amar fazer um belo piquenique na Vinícola XV de Novembro , no coração da Estrada do Vinho. A ideia é passar uma tarde bem agradável no meio dos vinhedos, acompanhada por música ao vivo e muitas delícias.

A cesta de piquenique inclusa no passeio vem recheada com uma garrafa de vinho, duas taças com suporte, queijos, pão de fermentação natural, patê de alcachofra, geleia artesanal, embutidos artesanais, mix de castanhas, pão de mel e trufas.

E, durante o passeio, você pode aprofundar aprofundar seus conhecimentos sobre o mundo dos vinhos com um sommelier especializado da vinícola. Ele faz uma breve introdução aos vinhos que você degustará, compartilhando curiosidades e dicas valiosas de harmonização.

O piquenique na Vinícola XV de Novembro acontece todos os dias, das 12h às 17h, e os ingressos custam R$429 para duas pessoas. Faça sua reserva aqui.

Outro rolê bem massa para aprender um montão sobre vinhos é a Degustação Orientada na Vinícola Góes . Você vai experimentar cinco diferentes rótulos, entre vinhos e espumantes, conduzido por um guia.

Esse sommelier conta um pouco sobre a história da vinícola e explica sobre harmonização e as características das bebidas que você degustou. E, de brinde, você ainda leva pra casa a taça personalizada da vinícola.

O passeio dura aproximadamente uma hora, mas, se quiser, pode passar o resto do dia na vinícola fazendo um monte de outras atividades – que não estão inclusas nesta experiência.

A degustação na Vinícola Góes custa R$65 por pessoa e acontece aos sábados e domingos, das 10h30 às 16h30. Agende o rolê aqui.

Quer um rolê para se divertir com toda a família? Então, vocês estão convidados para curtir o Festival do Espumante, que também acontece na tradicional Vinícola Góes.

Essa festança celebra a bebida no belo Jardim das Parreiras, com direito a música ao vivo, food trucks e um bar de vinhos deliciosos.

No passeio, você tem direito a experimentar um vinho ou espumante à sua escolha e levar de presente a taça de acrílico personalizada da marca. Já a criançada vai brincar à vontade em uma área especial e ganhar um copo de suco de uva.

O Festival do Espumante da Vinícola Góes acontece no dia 18 de novembro, das 12h às 16h. E os ingressos para a festa custam R$40 por pessoa, com direito à meia-entrada para os pequenos. Compre aqui .

Já provou vinho com culinária eslovena? Pois, então, você vai conhecer muitos sabores novos em um almoço harmonizado na Vinícola Casa da Árvore , que fica em uma propriedade linda demais!

Essa viagem gastronômica inclui um antepasto, seguido de entrada, prato principal, sobremesa e café com o tradicional vinho licoroso produzido pela vinícola.

Você tem mais de uma opção de prato principal para escolher no dia e todas as etapas do menu são harmonizadas com diferentes rótulos da vinícola. As outras bebidas são pagas à parte.

O almoço harmonizado na Vinícola Casa da Árvore custa R$189 por pessoa e acontece aos sábados e domingos, das 12h às 17h. Faça sua reserva aqui.

Curtiu as experiências em São Roque? Fique ligado na Wine Locals para conhecer outros passeios incríveis ligados aos vinhos!

Só fica a dica: os preços divulgados nesta matéria podem sofrer alterações repentinas, por isso, preste atenção à data de publicação do post. Além disso, as datas de visitação estão sujeitas à disponibilidade dos espaços.