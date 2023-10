Redação Ocupação IBORU: Marcelo D2 promove evento gratuito no Rio

Marcelo D2 e Luiza Machado convidam você para uma experiência única e gratuita! A Ocupação IBORU propõe uma imersão no mundo da arte , música , moda e gastronomia !

O projeto chega inicialmente no Rio, de 30 de setembro até 14 de outubro , e depois disso viaja até São Paulo e fica disponível para visitação entre os dias 19 de outubro e 29 do mesmo mês . É tempo de sobra para você aproveitar toda a programação que a dupla preparou para você, né?

Algumas das atrações do lugar são obras inéditas de oito talentosos artistas plásticos, inspiradas no universo IBORU, exibindo técnicas que vão te surpreender, como pintura a óleo, pintura digital e instalações.

Um dos destaques é a réplica do estúdio criativo de Marcelo D2, onde a magia acontece, e também a cozinha utilizada na gravação do filme “IBORU”, dirigido pelo artista.

Não perca também as visitas-guiadas com Marcelo D2 e Luiza Machado, além da exibição do filme dirigido pelo casal, que é uma imersão no multiverso IBORU, reunindo samba, rap, cinema, artes plásticas, moda, ancestralidade e fé.

Além disso, a ocupação conta com opções gastronômicas deliciosas, com inspiração na comida de terreiro e nas oferendas aos Orixás, preparadas com carinho pelo Agô, Bar da Encruza.

O projeto chega no Centro do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, 43 . Fica disponível para visitação de quarta a sábado – e nas quartas e quintas acontecem as visitas guiadas com Marcelo D2 e Luiza Machado. Após esse período na Cidade Maravilho, é a vez de visitar São Paulo com toda programação de graça e imperdível!

Vai viver mais o Rio com:

Veja também: Mondial de la Bière Rio: cerveja, comida e música na Praça Mauá

Veja também: MAR ganha exposição ‘FUNK: Um grito de ousadia e liberdade’