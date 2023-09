Redação 10º Festival de Finos Filmes exibe títulos premiados em SP

Grandes curtas-metragem vão tomar conta da 10ª edição do Festival de Finos Filmes ! Os cinéfilos de plantão vão poder desfrutar de sessões imperdíveis em diversos cinemas da capital paulista, como o Petra Belas Artes , Cineclube Cortina , MIS – Museu da Imagem e do Som , Cinusp e FAAP .

Entre 28 de setembro e 3 de outubro , a programação vai tirar o fôlego com filmes premiados em festivais nacionais e internacionais, além de debates com convidados especiais da cultura , urbanismo e política .

Nomes como Cris Guterres , Debora Lima , Giovanni Venturini , Guilherme Wisnik , Jean-Claude Bernardet , Naruna Costa , Natalia Timerman e Ricardo Terto estarão presentes, enriquecendo ainda mais as discussões.

O evento conta com sessões gratuitas, e nas sessões pagas, toda a renda será revertida para instituições sociais. Quer uma maneira melhor de apoiar causas importantes enquanto se diverte?

Em parceria com o New York Times, o Festival de Finos Filmes apresenta os curtas “Hags” e “Ten Meter Tower”. As sessões vão ter a participação de Adam Ellick , diretor e produtor executivo do Opinion Video e Op-Docs do The New York Times

Confira todos os filmes que você encontra no 10º Festival de Finos Filmes:

Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo (Dir. Guilherme Xavier Ribeiro, 16′)

Bicho Azul (Dir. Rafael Spínola, 7′)

Big Bang (Dir. Carlos Segundo, 15′)

Cama Vazia (Dir. Fábio Rogério e Jean Claude Bernardet, 6′)

e nada mais disse. (Dir. Julia Menna Barreto, 19′)

Escasso (Dir. Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles, 18′)

Moventes (Dir. Jefferson Cabral, 11′)

Movimento (Dir. Gabriel Martins, 11′)

O Que Nos Espera (Dir. Bruno Xavier e Chico Bahia, 20′)

Ramal (Dir. Higor Gomes, 16′)

Russa (Dir. João Salaviza e Ricardo Alves Jr, 20′, Portugal)

Solmatalua (Dir. Rodrigo Ribeiro-Andrade, 15′)

Solos (Dir. Pedro Vargas, 15′)

Vizinho Abdi (Dir. Douwe Dijkstra, 29′, Holanda)

Quer garantir seu lugar nessa festa do cinema? Acesse o site do festival para obter informações como horário, local e data das sessões. Vai ser uma semana repleta de filmes incríveis e conversas inspiradoras!

