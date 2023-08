Redação Casa da Boia: o novo espaço cultural do centro de São Paulo

Fundada em 1898 em São Paulo, a Casa da Boia permanece ativa em um casarão histórico no Centro Histórico da cidade. Inicialmente chamada de Rizkallah Jorge e Cia, foi possivelmente a primeira fundição de cobre de SP, fundada por um imigrante sírio. Começou com decoração, mas logo produziu materiais sanitários devido a epidemias, destacando-se pela venda de boias para caixas d’água – formando então seu nome conhecido por todo Brasil.

Mas o rolê aqui não é comprar materiais hidráulicos ou peças em cobres e metais! O casarão desse estabelecimento histórico foi tombado como Patrimônio Histórico, e em 2018, a Casa da Boia Cultural foi inaugurada para celebrar 120 anos de existência.

A Casa da Boia Cultural é um novo point na cidade e oferece uma programação aberta e gratuita, incluindo workshops musicais, diversas exposições e ainda visitas guiadas pelos historiadores Renata Geraissati e Diógenes Sousa por todo casarão antigo, todas as últimas quintas-feiras do mês! Para fazer um tour por esse lugar carrega muita história, você deve agendar através do site ( clique aqui ).

Para se manter atualizado sobre a programação cultural do casarão, é só acessar o site ou Instagram da Casa da Boia !

Veja outras maneiras de explorar SP:

Veja também: Bike Tour SP tem passeio todo sábado com empréstimo de bike grátis

Veja também: Que delícia! B.lem Padaria lança rodízio de iguarias portuguesas

Veja também: Conheça o jequitibá Patriarca, uma das árvores mais antigas do Brasil! 🌳