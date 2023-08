Redação Villa Jazz Festival promove shows gratuitos e muita gastronomia!

Música ao ar livre é o programa perfeito para toda a família! Pensando nisso, o Shopping VillaLobos promove mais uma edição do já conhecido Villa Jazz Festival , evento de incentivo ao jazz e suas vertentes.

Com apresentações de grandes nomes da cena local em uma atmosfera aconchegante, o rolê ainda conta com comidinhas delícias e bebidas para todos os paladares!

Os destaques desta edição, dentre grandes nomes, ficam com a Cia Brazil Bop com Disney Jazz e Sarah Dessa com Standards Jazz, que traz as trilhas sonoras mais icônicas da Disney para o festival; o Projeto Little River Jazz e Circo , que vem com a magia circense para animar toda a família.

O Trio Corrente Power Trio , ganhador de três Grammy Awards, mandando o fino jazz brasileiro, e a dupla Amanda Maria e Leandro Cabral , com jazz standards. Para animar os pequenos, o evento conta com um espaço kids com atrações específicas para as crianças, com oficinas realizadas entre 14h30 e 18h.

Para acompanhar todas as atrações, os visitantes podem se deliciar com menus especiais de restaurantes como Chalezinho, Cortés, Pita, Papila Deli, Cenouradas e muito mais. Para beber, os amantes de bons vinhos podem escolher seus preferidos na seleção especial da GrandCru ou ainda optar por drinks Chandon, Campari, Aperol ou do próprio Cortés.

Curtiu? Não dá para ficar de fora dessa! O rolê acontece nos dias 5, 6, 12 e 13 de agosto, das 12h às 22h, no estacionamento externo do Shopping VillaLobos. Para melhorar tudo, o rolê é gratuito, petfriendly e segue todos os padrões de acessibilidade!

Se liga na programação completa do Villa Jazz Festival:

Sábado, 5 de agosto

13h30 e 15h30: Amanda Maria e Leandro Cabral

18h00 e 20h00: Brazil Bop com Disney Jazz e Sarah Dessa com Standards Jazz

Domingo, 6 de agosto

13h30 e 15h30: Grand Bazaar

18h00 e 20h00: Mark Lambert

Sábado 12, de agosto

13h30 e 15h30: – Othoá

18h00 e 20h00 – Projeto Maloka Chic

Domingo, 13 de agosto

13h30 e 15h30: Little River apresenta Jazz e Circo

18h00 e 20h00: Alex Albino apresenta Hotjazz

